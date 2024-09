- I soccorritori salvano persone da un'imbarcazione usata per attività sportive

Una imbarcazione da diporto con a bordo due persone ha incontrato difficoltà sul Reno vicino a Biblis durante la sera di mercoledì. Il 70enne pilota del vascello ha dichiarato che l'imbarcazione era ora insicura a causa dell'acqua che entrava e del malfunzionamento del motore, che ha causato la deriva dell'imbarcazione sul Reno, secondo le autorità. L'intervento rapido dei vigili del fuoco e della polizia fluviale di Gernsheim è riuscito ad ancorare l'imbarcazione in deriva prima che fosse troppo tardi e a rimorchiarla fino a un porto vicino. Per fortuna, i due passeggeri sono rimasti illesi e hanno vissuto solo un breve momento di paura.

Le autorità hanno organizzato l'invio urgente di pezzi di ricambio per riparare il malfunzionamento del motore, sperando di rimettere in funzione l'imbarcazione il prima possibile. A causa della situazione dell'imbarcazione, ai passeggeri è stato consigliato di organizzare altri mezzi di trasporto per raggiungere la loro destinazione.

Leggi anche: