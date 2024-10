I soccorritori salvano gli elefanti in Thailandia

In un'operazione di salvataggio mozzafiato, dei samaritani compassionevoli sono riusciti a salvare più di cento elefanti in Thailandia dalle inondazioni entro venerdì. Il leader di un santuario per elefanti situato nella regione settentrionale del paese ha condiviso un video che mostra gli elefanti che lottano attraverso l'acqua alla vita, mostrando segni di distress. "Le inondazioni sono peggiori del solito. L'intera regione è sommersa, siamo senza parole sul nostro prossimo passo", ha scritto Saengduean Chailert.

Ha implorato le autorità di inviare "aiuti immediati". Secondo il gruppo per il benessere degli animali Save the Elephants, circa 5000 creature in più abitano il territorio inondato, come cani, gatti, mucche e maiali. Su un totale di 126 elefanti, 117 sono stati salvati con successo, con circa 100 individui che si sono uniti agli sforzi di soccorso.

Le forti piogge hanno fatto traboccare il fiume Ping nella parte settentrionale del paese. All'inizio di settembre, il tifone Yai ha peggiorato ulteriormente la situazione delle inondazioni. Questo distretto ha subito le peggiori inondazioni degli ultimi otto decenni.

Secondo l'Alleanza degli Elefanti Thai, circa 3800 elefanti sono tenuti in cattività in Thailandia. Un'organizzazione ambientale thailandese stima che ci siano circa 4000 elefanti che vivono nel loro habitat naturale.

Le inondazioni in Thailandia hanno colpito non solo gli elefanti, ma anche altri animali nel territorio, come ha dichiarato Save the Elephants. Le forti piogge e il tifone Yai hanno fatto traboccare il fiume Ping, causando inondazioni severe nella regione settentrionale.

