I soccorritori hanno salvato un bambino e sua madre da un pozzo profondo. Il piccolo, quasi due anni, ha deciso di esplorare un pozzo a Wilhelmsthal, nel distretto di Kronach, lunedì. Uno spostamento della copertura del pozzo ha portato il bambino a scivolare dentro. La madre, testimone della caduta, è saltata dentro per salvare il suo bambino. È riuscita a tenere il bambino sopra l'acqua, prevenendo l'annegamento. Il pozzo era profondo circa 2,5 metri. La nonna ha allertato le autorità.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha utilizzato scale per estrarre la coppia dal pozzo profondo 4,5 metri. Entrambi hanno riportato ferite lievi e segni di esposizione al freddo. Il bambino è stato portato in elicottero in un ospedale pediatrico, mentre la madre è stata trasportata in un ospedale locale in ambulanza.

Il piano del dipartimento dei vigili del fuoco includeva l'aggiunta di attrezzature: corde di sicurezza aggiuntive per garantire la coppia durante il processo di estrazione. Dopo il salvataggio, sia la madre che il bambino hanno avuto bisogno di assistenza medica a causa della situazione: controlli regolari e sedute terapeutiche per aiutare nella loro guarigione.

