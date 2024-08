- I soccorritori salvano adolescenti da un magazzino a Dortmund

Guai in un distributore automatico: Grazie a qualche robusto congegno, i vigili del fuoco di Dortmund hanno dovuto intervenire in una situazione insolita in cui un ragazzo era rimasto intrappolato dentro un armadietto per consegne. Secondo la polizia, questo episodio si è verificato di venerdì, orchestrato dai compagni di scuola del ragazzo che non sono riusciti a farlo uscire.

Per estrarre il ragazzo da uno dei compartimenti superiori più grandi, sono stati inviati due automezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza. Secondo il rapporto dei vigili del fuoco, dopo aver salvato il ragazzo illeso e avergli offerto qualche rinfresco, hanno concluso, con una punta di sarcasmo, "Il motivo esatto dietro la prigionia del teenager, se per nascondersi o autoinviarsi, rimane oscuro."

Tuttavia, la polizia ha poi chiarito che il ragazzo non si era chiuso dentro accidentalmente, ma aveva dei complici. Questo incidente non è stato un evento criminale, ma piuttosto un atto giocoso sciocco.

La polizia è intervenuta per indagare sull'incidente, poiché sospettava che gli amici del teenager potessero essere coinvolti. In seguito, la polizia ha raccolto le dichiarazioni degli amici del ragazzo per capire la sequenza degli eventi.

