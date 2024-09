- I soccorritori perlustrano il corpo idrico alla ricerca di un serpente.

All'inizio, i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a localizzare un serpente presumibilmente affascinante in un lago situato nel distretto di Vogelsberg. Secondo il comune di Schlitz, c'era stata una segnalazione precedente di possibile avvistamento. Un herpetologo si è unito ai vigili del fuoco nella loro ricerca. Il paesino accogliente di Schlitz ha affisso avvisi presso il Pfordter See: "Vietato il bagno totale! Rischio nella zona acquatica!" Tuttavia, il lago ricreativo era già stato chiuso al bagno dal 1° settembre, come riportato da altre fonti di notizie.

Durante le ricerche, l'herpetologo ha suggerito un'evacuazione immediata a causa del potenziale pericolo se il serpente fosse stato effettivamente presente. Sentendo della chiusura del lago, il sindaco del comune ha dichiarato una riunione d'emergenza per discutere la situazione.

Leggi anche: