Indagine su Individui Non Rintracciati - I soccorritori localizzano un uomo di 49 anni scomparso a Lech.

I soccorritori hanno recuperato il corpo di un individuo dal fiume Lech. Secondo un rappresentante della polizia, questa persona è morta nell'acqua. Il defunto è creduto essere un uomo di 49 anni scomparso. Aveva apparentemente trascorso del tempo sull'acqua con la sua tavola da paddle (SUP) venerdì. Le autorità gestiscono attualmente la situazione come un incidente sportivo acquatici in indagine penale.

L'uomo non è tornato a casa venerdì sera, causando la famiglia a presentare una denuncia di persona scomparsa. Le operazioni di ricerca sono state avviate per localizzarlo. Sabato, la sua tavola da paddle è stata rilevata da un elicottero, ma il 49enne rimaneva introvabile.

Martedì, il corpo è stato ritrovato nella diga vicino a Schongau (distretto di Weilheim-Schongau). Un rappresentante della polizia ha chiarito che la forte corrente ha probabilmente trascinato il corpo più a valle.

La preoccupazione della famiglia è aumentata mentre aspettavano notizie sull'uomo scomparso. Nonostante gli sforzi per la ricerca, questo tragico incidente ha portato a una morte accidentale.

