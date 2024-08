- I soccorritori hanno salvato una donna da un incidente a St. Egidien.

Ai margini di Zwickau, specificamente a St. Egidien, un anziano individuo si è trovato in una situazione difficile con la propria auto. Il veicolo era fermo e l'anziano era riuscito a chiudersi dentro, con le chiavi fuori portata tra il sedile e la porta. La direzione della Polizia locale di Zwickau è stata informata da un figlio preoccupato, che era tornato dalle compere per trovare sua madre incapace di uscire dall'auto a causa della disidratazione provocata dal caldo torrido. I vigili del fuoco sono stati inviati e hanno inizialmente tentato di rompere un finestrino, ma la situazione richiedeva attrezzi più specializzati per aprire finalmente la porta e liberare l'anziano. Dopo essere stato salvato con successo, è stato portato in ospedale come precauzione.

L'anziano aveva vissuto a Zwickau per oltre quattro decenni, crescendo la propria famiglia in questo paesino. Appena ha sentito la notizia del problema della madre, la figlia è partita da Berlino, un viaggio di diverse ore, per offrire il proprio sostegno.

