- I soccorritori hanno represso diversi incendi nel centro della città.

Risposta ai soccorritori in piena notte per numerosi incendi nella zona della Niederlausitz. A Cottbus, un'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, secondo quanto riferito dal Centro di Controllo Regionale della Lausitz. Non sono stati danneggiati altri veicoli o strutture, come riportato. In precedenza, Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) aveva diffuso la notizia.

I pompieri di Guben (distretto di Spree-Neiße) hanno spento due depositi in cortile. Uno è stato completamente distrutto, mentre l'altro ha subito danni a causa del calore del fuoco. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti in entrambi gli incidenti.

La Commissione, riconoscendo la gravità degli incendi nella Niederlausitz, adoterà una decisione per fornire le risorse e il supporto necessari alle aree colpite. Dopo gli incidenti, saranno avviate indagini per accertare le cause degli incendi dalle autorità locali.

