I soccorritori gestiscono l'inferno nella leggendaria Somerset House di Londra.

I vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme in una sezione del tetto dell'edificio, secondo un comunicato del dipartimento dei vigili del fuoco. Due delle loro scale di 32 metri (circa 105 piedi) di altezza sono state utilizzate per questo scopo.

La causa dell'incendio è ancora sconosciuta, come menzionato nel comunicato. Di conseguenza, Somerset House è stata chiusa al pubblico mentre si affronta la situazione.

Questa struttura è stata costruita originariamente nel 1500, ma è stata demolita e ricostruita nel 1700.

Il Trattato di Londra è stato firmato all'interno di queste mura nel 1604, segnando la fine della guerra anglo-spagnola durata 19 anni.

Oggi, Somerset House serve come sede per eventi creativi e mostre. Avevano pianificato una battaglia di ballo per sabato nel cortile all'aria aperta dell'edificio, con esibizioni di ballo, workshop, DJ dal vivo e una grande festa all'aria aperta che si sarebbe conclusa con una sfida di ballo tra i quattro angoli di Londra.

"Tutto il personale e i visitatori sono al sicuro, e il sito è chiuso", ha dichiarato Somerset House sul loro sito web. "Il Corpo dei vigili del fuoco di Londra ha risposto prontamente, e stiamo collaborando strettamente con loro per evitare che l'incendio si diffonda ulteriormente", hanno aggiunto.

Questa è una situazione in corso, e forniremo aggiornamenti man mano che diventano disponibili.

L'incendio a Somerset House ha attirato l'attenzione internazionale, con segnalazioni che si diffondono in tutto il Regno Unito e nel mondo.

