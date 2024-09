- I soccorritori estraggono un ventuno di età ubriaco da una macchina elevata

I vigili del fuoco locali hanno salvato un 21enne ubriaco da una gru a Lübben, situata nel distretto di Dahme-Spreewald. La sera di domenica, il ragazzo aveva scalato circa 30 metri sulla gru, ma poi aveva cambiato idea, secondo i resoconti della polizia. Ha chiamato i soccorsi con il suo cellulare.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno utilizzato una scala a piattaforma per riportare il ragazzo al sicuro a terra. Un test con l'alcolimetro ha confermato un tasso di 1,12 per mila. Di conseguenza, il 21enne è stato bandito dalla zona e denunciato per violazione di proprietà. Si presume che dovrà anche pagare per l'operazione di soccorso.

