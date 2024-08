I sistemi anti-Schlinger sono stati valutati dall'ADAC - non tutti approvano i risultati

I sistemi anti-sbandamento sono essenziali per mantenere in carreggiata i pesanti rimorchi anche in condizioni di guida impegnative. Tuttavia, la loro efficacia varia. L'ADAC ha esaminato diversi sistemi di stabilizzazione.

In Germania, il numero di rimorchi immatricolati è in costante aumento - ora si parla di 8,4 milioni, compresi 756.000 roulotte. Trainare un rimorchio può essere complicato per i principianti e per chi ha meno esperienza. Un'auto con un rimorchio altera drasticamente le dinamiche di guida. "Un combo auto-rimorchio risponde in modo più sensibile alle raffiche di vento e alle variazioni di corsia rispetto a un veicolo singolo, il che spesso porta a sbandamenti indesiderati", spiega l'ADAC.

In determinate situazioni, le dinamiche di guida potrebbero diventare incontrollabili per il conducente. È qui che entrano in gioco i sistemi di stabilizzazione, tre dei quali l'ADAC ha ora valutato. Questi sistemi funzionano tutti secondo lo stesso principio: se il sistema rileva movimenti del rimorchio e considera la situazione critica, viene attivato il freno del rimorchio.

Il sistema ATC 2.0 di AL-KO si è aggiudicato il primo posto con un punteggio complessivo di 1,5, superando tutti i test di stabilità di guida. Un'opzione più economica, il sistema LEAS, ha ottenuto buoni risultati nei test ma ha mostrato difetti nella gestione, ricevendo un punteggio complessivo di 2,0. Il sistema Knott ETS Plus si è classificato al terzo posto con un punteggio di 2,8 a causa di reazioni ritardate nel test di evitar.

Nella scelta di un sistema anti-sbandamento, la compatibilità è fondamentale. Ad esempio, il sistema AL-KO è compatibile solo con i mozzi AL-KO, mentre la soluzione Knott funziona con entrambi i mozzi Knott e AL-KO. Il sistema LEAS di BL-Trading, invece, è compatibile con tutti i mozzi.

L'ADAC consiglia anche l'installazione professionale, con la LED di stato posizionata sulla parte anteriore della roulotte. Per minimizzare il rischio di situazioni di guida pericolose, il club del traffico suggerisce un carico e una distribuzione del peso del rimorchio corretti. Se il rimorchio continua a oscillare, è consigliabile mantenere una presa salda sul volante e applicare delicatamente i freni.

I veicoli a motore equipaggiati con rimorchi potrebbero incontrare difficoltà in condizioni di guida impegnative. In tali situazioni, l'efficacia dei sistemi anti-sbandamento, come quelli valutati dall'ADAC, diventa cruciale per prevenire movimenti indesiderati del rimorchio e potenziali sbandamenti.

Despite advances in motor vehicle technology, implementing reliable stabilization systems in motor vehicle-trailer combinations remains a significant concern for the safety of motor vehicles on the road.

