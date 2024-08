I sistemi anti-Schlinger sono stati testati dall'ADAC, ma non tutti sono del tutto convinti.

I Meccanismi Anti-Ondulazione Garantiscono che i Combinati di Rimorchi Rimanino in Corsia anche in Condizioni di Guida Difficili, ma il loro Effetto Varia. L'ADAC Ha Valutato Diversi Sistemi di Stabilizzazione.

Il numero di rimorchi registrati in Germania sta aumentando costantemente, con 8,4 milioni di rimorchi attualmente registrati, compresi 756.000 roulotte, come riportato dall'ADAC. Guidare un rimorchio può essere impegnativo, soprattutto per chi ha meno esperienza. Trainare un rimorchio cambia la fisica del veicolo, rendendolo più sensibile alle raffiche di vento e alle variazioni di corsia, con il rischio di pericolose oscillazioni.

In alcune situazioni, il controllo del veicolo diventa difficile o addirittura impossibile. In questi casi, i sistemi di stabilizzazione, recentemente valutati dall'ADAC, possono essere utili. Tutti questi sistemi funzionano secondo un principio simile: quando il sistema rileva movimenti potenzialmente critici del rimorchio, attiva i freni del rimorchio.

Il migliore del test, con un punteggio complessivo di 1,5, è l'ATC 2.0 di AL-KO, che ha dimostrato un'ottima performance in tutti i test di stabilità alla guida. Un'alternativa più economica con un punteggio di 2,0 è il sistema LEAS, che ha funzionato bene nei test di guida ma ha mostrato alcuni difetti nella gestione. Il Knott ETS Plus, costo 815 euro, si è classificato al terzo posto a causa del suo ritardo nei movimenti evasivi, con un punteggio di 2,8.

Gli acquirenti di sistemi anti-oscillazione dovrebbero considerare la compatibilità. Ad esempio, il sistema AL-KO è compatibile solo con i mozzi AL-KO, mentre la soluzione Knott funziona sia con i mozzi Knott che con quelli AL-KO. Il Leas di BL-Trading, invece, può essere utilizzato con tutti i mozzi.

Secondo l'ADAC, un'installazione e un'adescamento corretti del LED di stato sulla parte anteriore della roulotte sono fondamentali. Per minimizzare il rischio di situazioni di guida critiche, l'ADAC raccomanda anche un carico e una distribuzione del peso corretti del rimorchio. Se il rimorchio inizia a oscillare, mantieni una presa salda sul volante e applica delicatamente i freni.

In condizioni di guida difficili, potrebbe non essere sufficiente fare affidamento sulla stabilità intrinseca del trasporto su strada, rendendo quindi l'uso dei sistemi di stabilizzazione essenziale. Questi sistemi, come valutato dall'ADAC, si sono dimostrati efficaci nel ridurre le pericolose oscillazioni dei veicoli trainati.

