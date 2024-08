- I sinistri chiedono un piano di protezione termico per Berlino

La Sinistra di Berlino chiede al Senato di attuare un piano di protezione dal calore per proteggere meglio i residenti della città dagli effetti delle ondate di calore e delle temperature elevate, come quelle registrate questa settimana. "In particolare, gli anziani, i malati e coloro che lavorano all'aria aperta o sono senza fissa dimora soffrono molto queste alte temperature", ha spiegato il presidente della Sinistra dello stato Maximilian Schirmer.

"Fa la differenza se si sta in un ufficio climatizzato o si lavora all'aria aperta su un cantiere sotto il sole cocente. Il calore colpisce tutti in modo diverso e dobbiamo agire subito".

Chiamata per un sistema di allerta migliorato

In particolare, la Sinistra chiede che edifici pubblici come biblioteche, chiese o stazioni ferroviarie siano designati come zone di refrigerio. È necessario anche un sistema di allerta migliorato: avvertimenti pubblici sulle ondate di calore e le condizioni meteorologiche estreme potrebbero essere emessi nei treni della U-Bahn, nei Kindergarten, negli studi medici, negli ospedali, nelle strutture di cura e negli uffici cittadini, ad esempio.

A ogni fase di pianificazione delle costruzioni dovrebbe essere previsto un budget per distributori d'acqua, ma anche per fontanelle e fermate dell'autobus ombreggiate, secondo Schirmer. Ha anche chiesto un "piano di ristrutturazione e nuova costruzione" per le piscine pubbliche. "Non tutti i berlinesi possono sfuggire al calore andando nella loro casa di campagna o tuffandosi in una piscina privata".

Il Senato si prefigge di adottare il piano d'azione per il calore entro il 2025

Di recente, i Verdi e le organizzazioni come la Camera Medica e diverse iniziative hanno anche richiesto maggiori sforzi nella protezione dal calore. Il Senato nero-rosso di Berlino ha concordato a metà maggio di sviluppare un piano d'azione per il calore a livello statale. Un gruppo di lavoro interministeriale sarà responsabile dei contenuti, con il Senato che si prefigge di adottare il piano entro il 2025.

"Il Senato sta evitando il problema e prendendo tempo", ha detto il leader della Sinistra dello stato Schirmer. "Per mantenere Berlino vivibile nei prossimi anni, la protezione dal calore deve essere posta subito all'ordine del giorno politico. Le nostre proposte sono sulla tavola".

