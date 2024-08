- I singoli soggetti si impegnano in aggressioni verbali irrispettose e attaccano fisicamente la testa di un'altra persona all'interno di un vagone della metropolitana.

Incendiario sconosciuto lancia insulti offensivi e colpisce una donna di 44 anni su un treno locale. Secondo le autorità, la donna si era seduta di fronte a lui e aveva spostato il suo bagaglio per fare spazio. L'individuo avrebbe quindi lanciato commenti irrispettosi e sessisti contro di lei e l'ha colpita al mento. L'incidente si è verificato lunedì mattina, durante il viaggio verso Wannsee, tra le stazioni Springpfuhl e Friedrichsfelde Ost.

La vittima ha riportato mal di testa e vertigini e è stata trasportata in un ospedale. Le autorità federali stanno attualmente indagando sull'incidente per i reati di aggressione aggravata e aggressione verbale. È stato acquisito il filmato delle telecamere di sorveglianza del treno locale. Si presume che il sospetto sia sceso alla stazione di Lichtenberg con il suo bagaglio. Si invitano eventuali testimoni a fare avanti.

La vittima ha dovuto essere trasportata in un ospedale per ricevere cure per le sue ferite. L'incidente ha comportato disturbi sia nei trasporti che nelle telecomunicazioni, poiché l'incidente è avvenuto durante un viaggio in treno e è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Leggi anche: