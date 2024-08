- I sindaci dovrebbero essere in carica per otto anni invece di cinque

I sindaci e i consiglieri in Bassa Sassonia saranno eletti per otto anni invece che cinque in futuro. Il governo regionale rosso-verde ha concordato un cambiamento della legge corrispondente.

La ministra dell'Interno Daniela Behrens ha dichiarato: "Con l'estensione, vogliamo rendere le cariche più attraenti per i potenziali candidati. Come altri datori di lavoro, i comuni sono in forte competizione per il personale di direzione qualificato". I comuni hanno ripetutamente richiesto l'estensione del mandato degli alti funzionari amministrativi.

Il SPD e i Verdi avevano precedentemente accorciato i mandati.

I mandati degli eletti rimangono invariati dalla legge proposta. La riforma si applicherà principalmente ai funzionari eletti per un mandato che inizia l'1 novembre 2026. Tuttavia, se i sindaci o i consiglieri lasciano l'incarico prima che la nuova regolamentazione entri in vigore, il mandato più lungo potrebbe anche applicarsi in anticipo.

All'inizio della prima coalizione rosso-verde sotto il presidente del governo Stephan Weil, il SPD e i Verdi hanno accorciato i mandati degli amministratori locali da otto a cinque anni nel 2013. Weil ha dichiarato lo scorso anno di aver sostenuto questo in quel momento in base alla sua esperienza come sindaco di Hannover. Tuttavia, le condizioni sono cambiate notevolmente da allora. Le questioni sono diventate più complesse, i dibattiti pubblici più aspri e il carico di lavoro molto maggiore, ha detto il politico del SPD.

