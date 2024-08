- I sindacati statunitensi presentano denuncia contro Trump e Musk

Seguendo una conversazione in diretta tra il miliardario della tecnologia Elon Musk e il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump, uno dei sindacati più influenti degli Stati Uniti ha presentato un reclamo federale per il lavoro. Secondo quanto riferito, i due "billionari screditati" hanno discusso del "licenziamento illegale dei lavoratori in sciopero" durante la loro trasmissione del lunedì sera (ora locale), seguita da oltre un milione di spettatori, secondo una dichiarazione dei United Auto Workers (UAW).

Il sindacato ha citato specificamente le dichiarazioni di Trump a Musk, in cui ha detto: "Se sono in sciopero, tu dici: 'Va bene, allora siete tutti licenziati. Siete tutti licenziati. Ogni uno di voi è licenziato'". Musk ha risposto con una risata. I dipendenti Tesla negli Stati Uniti non sono sindacalizzati, poiché la persona più ricca del mondo, secondo Forbes, ritiene che sia "decisamente inutile".

"Entrambi, Trump e Musk, vogliono che i lavoratori si siedano e stiano zitti, e si stanno openly ridendo di questo", ha commentato il presidente dell'UAW Shawn Fain. "È disgustoso, illegale e completamente prevedibile da questi due pagliacci". L'UAW rappresenta oltre 400.000 membri attivi negli Stati Uniti, Canada e Porto Rico, principalmente dal settore automobilistico. Politicamente, il sindacato sostiene tradizionalmente i democratici. Alla fine di luglio, ha sostenuto il candidato presidenziale del partito, Kamala Harris.

Negli Stati Uniti, il diritto di sciopero è protetto a livello federale, rendendo illegale licenziare o intimidire i dipendenti che minacciano di scioperare. Se il reclamo dell'UAW verrà investigato dipende dalla National Labor Relations Board, l'agenzia federale responsabile dell'applicazione delle leggi del lavoro. Se viene avviata un'indagine e viene trovata una violazione, potrebbero essere inflitte multe.

