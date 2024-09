- I simbolici leoni di Monaco hanno sopportato battaglie e difficoltà.

I "Cats" hanno sospirato di sollievo. Dopo aver subito tre sconfitte all'inizio della terza divisione, il TSV 1860 Monaco è riuscito a ottenere la sua prima vittoria. Con una vittoria per 2:1 (1:0) sul FC Ingolstadt nella derby della Baviera, l'allenatore Argirios Giannikis ha anche guadagnato un po' di spazio.

Come ha espresso l'allenatore di Monaco, "La squadra ha giocato bene oggi, considerando le tre sconfitte e la pressione crescente". Hanno avuto periodi di errori, ma hanno risposto efficacemente oggi".

"Un peso significativo rimosso dalle nostre spalle"

Maximilian Wolfram ha regalato a Monaco un brillante gol iniziale nell'incontro accanito tra vicini, segnando al 5º minuto. Il sostituto Julian Guttau (64.) ha aumentato il vantaggio su Ingolstadt, che gioca in difesa, dopo la ripresa. Il penalty di Pascal Testroet (86.) è arrivato troppo tardi per gli ospiti.

Wolfram ha condiviso i suoi sentimenti su MagentaSport, dicendo "Questa è una significativa rimozione di un peso dalle nostre spalle. Lottiamo e resistiamo. Mostriamo unità come squadra, resistendo alla resistenza". "Forse è stata una vittoria un po' sporca, ma non mi interessa. Quei tre punti erano preziosi. Ci sentiamo fantastici in questo momento".

Keidel: "Ricevuto un gomito"

La prima vittoria di Monaco in quattro partite ha portato loro gioia, mentre Ingolstadt ha subito la seconda sconfitta. Gli ospiti erano particolarmente irritati dagli eventi che hanno portato al secondo gol.

Il centrocampista Felix Keidel ha riferito di aver ricevuto un gomito in faccia, rendendo difficile vedere il gol. "Ho sicuramente preso un colpo in faccia, quindi quella situazione avrebbe dovuto essere segnalata come fallo, che avrebbe potuto portare a un risultato diverso", ha detto Keidel.

L'allenatore Sabrina Wittmann ha trovato difficile comprendere il risultato di 0:2. "Abbiamo giocato bene nella seconda metà, poi siamo stati sfortunati. Non è giusto che dobbiamo smettere di giocare. Felix Keidel è stato chiaramente colpito in faccia", ha detto Wittmann. "Poi abbiamo concesso il 0:2 in una situazione di contropiede, che è stato molto amaro. È frustrante che abbiamo perso la partita".

La preghiera di Werner: "La squadra ha bisogno di tempo"

La pausa internazionale ora concede a entrambe le squadre del tempo per migliorare. Per Giannikis, la domanda rimane se la vittoria abbia semplicemente guadagnato del tempo, o se i "Cats" possono continuare da qui.

"I capisco la frustrazione. Posso anche comprendere perché i tifosi sono insoddisfatti dell'inizio della stagione. Speravamo in qualcosa di più, ma ora dobbiamo rimanere calmi e analizzare la situazione", ha detto il CEO Christian Werner prima della partita. "Dobbiamo identificare le cause rad

