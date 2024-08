Anarchia nel Regno Unito - I Sex Pistols sono tornati senza l'ex cantante Lydon.

La band punk inglese Sex Pistols ha eseguito tutti i brani del leggendario album "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" al loro primo concerto in 16 anni, lasciando i fan entusiasti. Il concerto di beneficenza del martedì sera è stato il primo di tre concerti sold out a Londra.

Il chitarrista Steve Jones (68), il batterista Paul Cook (68) e il bassista Glen Matlock (67) si sono esibiti senza il loro ex frontman John Lydon, anche noto come Johnny Rotten. Il cantante punk britannico Frank Carter (40), che non era nato quando "Never Mind The Bollocks" è stato pubblicato nel 1977, ha preso il suo posto alla voce.

Riconciliazione per una buona causa

La band ha offerto un energico set con i classici punk come "Holidays In The Sun", "Problems", "Liar" o "Anarchy In The UK" dal loro album cult a circa 400 spettatori al Bush Hall di Shepherd's Bush, West London. Durante l'hit "God Save The Queen", il cantante rock britannico Yungblud ("Parents") si è unito sul palco e ha cantato insieme prima di fare festa con i fan tra il pubblico.

Due anni fa, Steve Jones aveva considerato molto improbabile un reunion dei Sex Pistols. Questa volta, però, c'era una buona causa. Il Bush Hall stava attraversando difficoltà finanziarie e i proventi dei concerti e di una campagna di crowdfunding mirano a garantire il suo futuro. I biglietti sono stati venduti in pochi minuti.

Negli ultimi 20 anni, numerosi artisti hanno suonato al Bush Hall, tra cui Adele, Amy Winehouse, Chris Rea e The Killers. Tuttavia, si dice che le prenotazioni siano recentemente diminuite significativamente.

Relazione con il cantante ex Lydon tesa

I Sex Pistols si sono originariamente sciolti nel 1978. Hanno fatto reunion per concerti e tour negli anni '90 e 2000. Il loro ultimo concerto insieme con Lydon come frontman è stato nel 2008.

Di recente, il cantante ha perso una causa legale contro i suoi ex compagni di band. Aveva cercato di impedire l'uso di brani dei Sex Pistols nella serie TV "Pistol", basata sui memoir del chitarrista Jones. Da allora, si dice che i musicisti non abbiano più contatti tra loro.

