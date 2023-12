I sette principi di Kwanzaa

Il 26 dicembre è iniziato il Kwanzaa, scritto anche Kwanza (con una "a" alla fine). Si tratta di una festa non religiosa di sette giorni osservata negli Stati Uniti per onorare le radici ancestrali degli afroamericani. I festeggiamenti durano fino al 1° gennaio.

Il nome deriva dalla frase swahili "matunda ya kwanza", che significa "primi frutti".

Creata nel 1966 da Maulana Karenga, nazionalista nero e professore di studi panafricani presso la California State University di Long Beach, la Kwanzaa è diventata popolare negli anni '80 e '90 in concomitanza con il movimento del Black Power, costituendo il trio di festività invernali insieme a Hanukkah e Natale.

La festa è definita da Nguzo Saba, ovvero i sette principi. Ogni giorno della festa è dedicato a un principio specifico, segnato dall'accensione di una nuova candela sul kinara, un candelabro a sette bracci.

Anche se il Kwanzaa non è più celebrato come un tempo, i suoi sette principi sono ancora validi per alcuni. Ecco una panoramica su quali sono questi principi e sul loro significato.

Umoja

Umoja significa unità in Swahili.

Karenga lo definisce sul suo sito web Kwanzaa come: "Sforzarsi e mantenere l'unità nella famiglia, nella comunità, nella nazione e nella razza".

Kujichagulia

O autodeterminazione. Questo principio si riferisce a definire, nominare, creare e parlare per se stessi.

Ujima

Tradotto come "lavoro e responsabilità collettivi", ujima si riferisce all'elevazione della comunità.

"Costruire e mantenere la nostra comunità insieme e fare dei problemi dei nostri fratelli e sorelle i nostri problemi e risolverli insieme", scrive Karenga.

Ujamaa

Economia cooperativa. Simile all'ujima, questo principio si riferisce al miglioramento economico della comunità. "Costruire e mantenere i nostri negozi, le nostre botteghe e altre attività e trarne profitto insieme", scrive Karenga.

Nia

Nia significa scopo.

Karenga amplia questo principio con: "Fare della nostra vocazione collettiva la costruzione e lo sviluppo della nostra comunità per riportare il nostro popolo alla sua tradizionale grandezza".

Kuumba

Significato "creatività", Karenga definisce questo principio come "Fare sempre il più possibile, nel modo in cui possiamo, per lasciare la nostra comunità più bella e benefica di come l'abbiamo ereditata".

Imani

L'ultimo principio si traduce in "fede".

Karenga lo definisce come fede nella comunità, scrivendo: "Credere con tutto il cuore nel nostro popolo, nei nostri genitori, nei nostri insegnanti, nei nostri leader e nella rettitudine e nella vittoria della nostra lotta".

Fonte: edition.cnn.com