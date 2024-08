I servizi segreti rafforzano la sicurezza per Trump, anche con vetri antiproiettile.

Un funzionario di alto livello ha riferito a CNN che le misure di sicurezza aggiuntive includono anche l'aumento del numero di agenti e alcuni cambiamenti tecnologici, sebbene il funzionario abbia rifiutato di fornire ulteriori dettagli per motivi di sicurezza.

Le misure sono state implementate dopo il tentato assassinio di Trump durante il suo comizio dello scorso mese a Butler, in Pennsylvania. Alcune di queste misure sono già state attuate.

Il vetro antiproiettile è comunemente utilizzato per la protezione dei presidenti in carica e viene spostato sul posto dal Dipartimento della Difesa, che ha un'ampia operazione di trasporto, inclusi aerei.

Per Trump, il Servizio Segreto posizionerà strategicamente il vetro in tutto il paese nelle aree in cui Trump è atteso perché l'agenzia non ha i propri aerei, ha detto il funzionario a CNN.

Una squadra di agenti dedicati sarà responsabile del movimento e della preparazione delle nuove misure per ogni evento della campagna in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2024.

"Si tratta di un'impresa significativa dal punto di vista logistico", ha detto il funzionario a CNN.

Alcuni di questi movimenti erano stati annunciati in precedenza dalla direzione del Servizio Segreto, inclusa l'aumento del personale per Trump annunciato da Kimberly Cheatle prima di dimettersi dalla direzione dell'agenzia lo scorso mese sotto intense critiche dopo lo sparo durante il comizio.

Il vetro antiproiettile viene generalmente utilizzato per eventi all'aperto, mentre gli eventi indoor non richiedono solitamente una tale misura perché i partecipanti vengono sottoposti a controlli prima di entrare. Il funzionario ha detto a CNN che il vetro potrebbe essere utilizzato sia in luoghi indoor che outdoor a seconda della sicurezza in ciascuna posizione.

Il Servizio Segreto ha rifiutato di commentare quando interrogato sulle nuove misure.

"La sicurezza dei nostri protetti è la nostra massima priorità", ha detto un portavoce a CNN. "Per motivi di sicurezza operativa, non possiamo commentare specifiche misure e metodologie di protezione".

Le misure di sicurezza aggiuntive in atto includono anche un'attenzione particolare alla politica, considerando le minacce e i tentativi contro i leader politici in corso. Il Servizio Segreto sta monitorando da vicino gli eventi politici e i comizi per garantire che vengano adottate le opportune misure di sicurezza.

