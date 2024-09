I Servizi Segreti hanno scoperto delle vulnerabilità nel presunto complotto per l'assassinio di Trump.

Un tentato assassinio di Donald Trump a luglio ha scosso il mondo. Il Servizio Segreto ha indagato sull'incidente da allora e ha ammesso numerosi errori. Ora, stanno delineando specifici sbagli. Coloro responsabili degli errori "sosterranno le conseguenze".

Il tentato assassinio del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump ha messo in luce alcune gravi mancanze da parte del Servizio Segreto. Il capo dell'agenzia, Ronald Rowe, a Washington D.C., ha riferito che informazioni essenziali non sono state trasmesse attraverso i canali usuali, portando a una comunicazione insufficiente e informazioni incomplete. Sono stati notati problemi in anticipo ma sono stati trascurati e non risolti.

Rowe ha dichiarato che alcuni agenti responsabili della sicurezza dell'area prima dell'evento hanno fallito, causando una violazione dei protocolli di sicurezza. "Coloro che sono responsabili sosterranno le conseguenze." Ha sottolineato che, dal tentato assassinio, sono state istituite alcune modifiche tecnologiche e organizzative.

Da allora, Trump ha continuato a ricevere lo stesso livello di protezione del presidente in carica. Rowe ha anche sottolineato le circostanze impegnative dell'anno delle elezioni e dei numerosi eventi di alto profilo. "Stiamo operando con risorse limitate e li stiamo spingendo al limite in questo momento."

Il Tentativo a Butler

Durante un comizio del Partito Repubblicano a Butler, in Pennsylvania, a metà luglio, un addetto alla sicurezza ha sparato contro Trump. Un partecipante al comizio è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti. Trump ha riportato ferite all'orecchio destro. L'aggressore è stato eliminato dalle forze di sicurezza.

Il Servizio Segreto è responsabile della sicurezza dei funzionari di alto livello, inclusi il presidente in carica e gli ex funzionari o i candidati alla presidenza come Trump.

Dopo il tentato assassinio del repubblicano, il Servizio Segreto è stato sottoposto a severe critiche per il suo approccio. Nonostante tutte le misure di sicurezza, il tiratore è riuscito a raggiungere un tetto vicino con una visuale non ostacolata del palco. Inoltre, c'erano indizi che il comportamento del sospetto fosse stato notato dal personale di sicurezza prima dell'arrivo di Trump, ma gli è stato comunque concesso l'accesso al palco.

La allora direttrice del Servizio Segreto, Kimberly Cheatle, ha ammesso il fallimento del servizio dopo l'attacco e ha subsequently rassegnato le dimissioni. Rowe è succeduto a Cheatle e ha espresso delusione per le mancanze sulla scena del crimine.

Di recente, si è verificato un incidente simile: il Servizio Segreto ha aperto il fuoco su un individuo armato nascosto tra i cespugli al campo da golf di Trump in Florida mentre l'ex presidente giocava a golf. Il sospetto non ha risposto al fuoco e è fuggito, ma è stato successivamente catturato e accusato. Le autorità sospettano che anche lui avesse

