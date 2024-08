- I servizi sanitari notturni si espandono a Francoforte dopo le 22 di sera.

Francoforte sta istituendo un "Consiglio Notturno" per rinvigorire la sua vita notturna. Composto da 13 individui dell'amministrazione cittadina e di vari settori dell'economia notturna, come annunciato dalla città, questo consiglio mira a mantenere attive le attività culturali e i servizi fino a tardi e migliorare la qualità della vita della città dopo le 10 PM. "Come metropoli contemporanea, miriamo a offrire attività culturali e servizi fino a tardi e creare una vita cittadina vivace dopo le 10 PM", ha dichiarato la Direttrice dello Sviluppo Economico Stephanie Wüst (FDP).

Un obiettivo è quello di rinvigorire e rafforzare la scena dei club e promuovere il concetto della "città 24 ore", offrendo attività culturali 24 ore su 24. Negli ultimi tempi, l'economia notturna è diminuita, con la chiusura di diversi club e la scarsità di spazi per eventi.

Specializzazione in Diversi Settori

Invece di nominare un singolo "Sindaco Notturno", Francoforte ha scelto un Consiglio Notturno con 13 membri, ciascuno responsabile di un particolare settore come ristorazione, club, alloggi, musica e concerti, sport e giovani. "La nostra città dovrebbe essere più vivace e allettante durante le ore serali", ha dichiarato Marc Kautz, vicedirettore generale dell'Associazione degli Alberghi e Ristoranti Dehoga, delineando le sue aspirazioni per il Consiglio Notturno.

Il noto ristoratore di Francoforte James Ardinast mira a rendere la città più vivibile, mentre il direttore dell'hotel Rahwa Bumba sottolinea, "Vorrei che i nostri ospiti dell'hotel abbiano un'opzione in città dopo le 10 PM". Solo allora Francoforte potrà rimanere attraente per i visitatori internazionali.

Al momento, non ci sono progetti concreti, con i progetti e le campagne che sono l'aspetto principale, secondo Eduard Singer, a capo dell'ufficio del Consiglio Notturno. I cittadini faranno parte del processo attraverso riunioni e audizioni pubbliche su specifici argomenti.

Per il 2024, il Consiglio Notturno ha un budget di 68.000 euro dal bilancio della città. Secondo la città, il turismo genera un fatturato annuale di 140 milioni di euro, occupando 70.000 persone. Tuttavia, non ci sono cifre specifiche per il fatturato notturno.

La Direttrice dello Sviluppo Economico del FDP, Stephanie Wuäst, ha sostenuto che Francoforte diventi un hub di attività notturne, sottolineando l'importanza delle attività culturali e dei servizi dopo le 10 PM. L'influenza del FDP è ulteriormente evidente nell'obiettivo del Consiglio Notturno di rinvigorire la scena dei club e promuovere il concetto della "città 24 ore".

