I servizi di emergenza hanno bisogno di circa 200.000 litri di acqua per spegnere l'inferno del camion Tesla.

Invece di limitarsi alla produzione di auto elettriche, Tesla ha anche puntato gli occhi su un camion elettrico per il trasporto pesante. Alcuni di questi mostri sono già in circolazione, ma uno di loro ha fatto una brutta fine in un incidente in California il 19 agosto. Questo ha causato non pochi grattacapi ai pompieri che hanno dovuto domare l'incendio, poiché il sistema di batterie di grandi dimensioni all'interno era difficile da gestire.

Nella California dorata, i pompieri hanno avuto bisogno di circa 190.000 litri d'acqua per spegnere le fiamme che avvolgevano il camion Tesla dopo l'incidente sfortunato. Secondo la dichiarazione del National Transportation Safety Board del 19 agosto (ora del Pacifico), questi coraggiosi individui hanno dovuto utilizzare grandi quantità d'acqua per spegnere le fiamme e raffreddare le enormi batterie del veicolo. È stato addirittura chiamato un aereo antincendio, armato di agente ritardante, per evitare che il camion in fiamme appiccasse un incendio boschivo nell'ambiente circostante.

Lo schianto del Tesla Semi è avvenuto vicino a Emigrant Gap, un passo nelle montagne della Sierra Nevada, in California. Un dipendente Tesla era al volante, guidando il camion da Livermore a una struttura Tesla nel Nevada.

Il veicolo è uscito di strada in una curva, ha urtato un albero e ha rotolato lungo un pendio, urtando altri alberi prima di fermarsi, secondo il rapporto. Il conducente è uscito illeso. Il sistema di batterie al litio elettrico si è incendiato nell'incidente, dando fuoco. La strada trafficata è rimasta chiusa per 15 ore a causa dei tentativi di spegnimento del fuoco.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha presentato per la prima volta il design del Tesla Semi nel novembre 2017, promettendo che sarebbe entrato in produzione nel 2020. Alcune unità sono già finite nelle mani di aziende come PepsiCo. Tuttavia, Tesla non ha ancora avviato la produzione su larga scala. Il setup per le linee di produzione è in corso nell'impianto Tesla del Nevada, con la produzione di massa prevista per l'anno prossimo.

Dopo l'incidente, i servizi di emergenza hanno dovuto fare i conti con altri veicoli deviati a causa della chiusura della strada, rendendo la gestione del traffico difficile. Inoltre, la portabilità delle batterie del camion Tesla danneggiato ha sollevato preoccupazioni logistiche per il processo di pulizia e smaltimento, coinvolgendo altre organizzazioni.

