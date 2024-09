I servizi di emergenza hanno bisogno di circa 200.000 litri di acqua per spegnere con successo un veicolo Tesla in fiamme.

In California, i vigili del fuoco hanno lottato contro un incendio coinvolto un camion elettrico Tesla dopo un incidente. Hanno richiesto circa 190.000 litri d'acqua per spegnere le fiamme e gestire il sistema di batterie enorme. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha menzionato che i vigili del fuoco avevano bisogno di una quantità significativa d'acqua per soffocare l'incendio e raffreddare le batterie del veicolo sostanziale.

Per prevenire che l'inferno si diffondesse e accendesse un incendio boschivo, è stato chiamato un aereo antincendio, che ha disperso del retardante su tutto il camion in fiamme.

L'incidente si è verificato il 19 agosto, appena fuori Emigrant Gap, un passo di montagna nella Sierra Nevada della California. Un dipendente Tesla era al volante, guidando il camion da Livermore a una struttura Tesla nel Nevada.

Secondo i resoconti, il camion ha sbandato fuori strada in una curva, ha urtato un albero e ha rotolato giù per un pendio, urtando altri alberi nel processo. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso. L'impatto ha innescato un'esplosione nel sistema di batterie elettriche al litio, accendendo un incendio. La strada congestionata ha dovuto rimanere chiusa per 15 ore a causa delle complesse operazioni di spegnimento dell'incendio.

Nel novembre 2017, il CEO di Tesla Elon Musk ha presentato il design del Tesla Semi e ha promesso che il camion elettrico sarebbe arrivato sul mercato entro il 2020. Alcune unità sono già state consegnate, comprese quelle alla società delle bevande PepsiCo. Tuttavia, Tesla non ha ancora avviato la produzione su larga scala. La costruzione delle linee di produzione è in corso presso lo stabilimento Tesla nel Nevada, con l'obiettivo di avviare la produzione di massa l'anno prossimo.

I vigili del fuoco hanno dovuto fare attenzione nella gestione dell'incendio, assicurandosi che le fiamme non si diffondessero ad altri veicoli sulla strada congestionata. Nonostante i danni significativi al camion elettrico Tesla, nessun altro veicolo è stato interessato dall'incidente o dall'incendio successivo.

