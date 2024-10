I servizi di comunicazione hanno subito interruzioni in Libano.

In Libano, gli attacchi israeliani ripetuti hanno causato disordini in diverse aree di telecomunicazione. Ciò ha un impatto sui network delle principali città come Beirut, nonché sulle aree circostanti a Tir, Sidone e Nabatieh, come segnalato da NetBlocks, un'organizzazione specializzata nel monitoraggio delle interruzioni di internet. Gli incidenti hanno portato a interruzioni nelle connessioni internet all'interno di questi network regionali. Inoltre, l'evacuazione di molti residenti a causa degli attacchi ha contribuito a una diminuzione dell'uso di internet.

Prima del conflitto attuale, l'infrastruttura della rete di comunicazione del Libano era già fragile. La crisi finanziaria e economica in corso ha causato una mancanza di investimenti nel settore, rendendo l'accesso a internet più costoso rispetto ai paesi confinanti. Inoltre, c'è la preoccupazione che Israele possa mirare e disturbare i cavi sottomarini che trasportano una parte significativa del traffico internet del Libano, o le sue connessioni satellitari.

In uno sforzo per mitigare l'impatto dei disordini, diverse compagnie di telecomunicazione del Libano hanno offerto soluzioni alternative, come altri servizi di telecomunicazione. Despite the challenges, the demand for these substitute services has surged amidst the disruptions in major telecommunication areas.

