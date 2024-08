- I servizi di assistenza all'infanzia a Berlino hanno una prevalenza di malattie più elevata.

Nel 2023, i professionisti che lavorano nell'assistenza infantile e nell'istruzione a Berlino hanno avuto più giorni di malattia rispetto alla media di tutti i professionisti, come riportato dalla Fondazione Bertelsmann dopo l'analisi dei dati dell'assicurazione DAK. In media, questi lavoratori, compresi quelli nelle scuole materne, nell'assistenza dopo-scolastica e nelle case per bambini, sono stati assenti per circa 36 giorni (35,7). La media per tutti i lavori era di circa 20 giorni (20,4).

La percentuale di assenze per malattia, che è la proporzione di giorni di malattia certificati dai medici rispetto ai giorni lavorativi programmati, era anche più alta, al 9,8%, rispetto alla media di tutti i professionisti (5,6%). Berlino aveva i tassi più alti per entrambi i giorni di assenza dal lavoro e la percentuale di assenze per malattia rispetto ad altri stati.

Le infezioni respiratorie hanno dominato come principale causa

La tendenza è stata simile a livello nazionale. Nel 2023, il numero medio di giorni di malattia per i lavoratori dell'assistenza infantile e dell'istruzione era quasi 30 giorni (29,6), rispetto ai 20,1 giorni per tutti i professionisti. La percentuale di assenze per malattia era del 8,1% (5,5% per tutti i professionisti).

Secondo lo studio, le infezioni respiratorie erano la causa più frequente di assenze tra i lavoratori delle scuole materne o dell'assistenza dopo-scolastica nel 2023. I disturbi psicologici erano al secondo posto. Interessantemente, il numero di giorni di assenza dal lavoro per disturbi psicologici è significativamente aumentato negli ultimi anni nell'assistenza infantile e è più alto della media per tutti i professionisti.

Il carico di lavoro continua ad aumentare

La Fondazione Bertelsmann suggerisce che molte istituzioni sono intrappolate in un ciclo: "A causa dei tassi di assenza per malattia in aumento, sempre più specialisti sono assenti, il che aumenta ulteriormente il carico di lavoro per i lavoratori rimanenti", ha spiegato Anette Stein, esperta della fondazione per l'istruzione prescolastica. "L'istruzione prescolastica di alta qualità, l'assistenza e l'educazione stanno diventando sempre più difficili in molti luoghi". La fondazione ha raccomandato di ridurre il carico di lavoro per gli specialisti pedagogici e di coprire le assenze con sostituti qualificati.

La fondazione utilizza il termine "Kita" nel suo studio per includere non solo le scuole materne o le nursery, ma anche i lavoratori nell'assistenza dopo-scolastica o nelle case per giovani.

I professionisti dell'assistenza infantile a Berlino, compresi quelli nelle scuole materne e nell'assistenza dopo-scolastica, spesso richiedono più di tre settimane di giorni di malattia all'anno, come dimostrano i dati del 2023. A causa del alto numero di giorni di malattia, il carico di lavoro per i lavoratori dell'assistenza infantile rimanenti a Berlino continua ad aumentare, rendendo difficile fornire assistenza infantile di alta qualità.

