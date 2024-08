I serbatoi di stoccaggio del gas dell'UE sono quasi completamente pieni, a una capacità del 90%

Intorno a due mesi prima dell'inverno previsto, le strutture di stoccaggio del gas dell'UE sono quasi al massimo della loro capacità, arrivando a un'impressionante percentuale del 90%. La Commissione UE si vanta, "Siamo pronti per l'inverno imminente!" Dopo l'occupazione ostile della Russia dell'Ucraina, i paesi dell'UE hanno deciso collettivamente in estate 2022 che le loro strutture di stoccaggio del gas dovevano mantenere una media del 90% di capacità entro il 1° novembre. I dati analitici del portale Gas Infrastructure Europe rivelano discrepanze tra i paesi; la Spagna vanta un livello di riempimento del 100%, mentre la Lettonia raggiunge solo circa il 69%. In Germania, le strutture di stoccaggio sono quasi al completo, con un livello di riempimento del 93,6%. L'UE intende ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo, optando invece per importazioni aumentate di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale dalla Norvegia.

15:21 Putin: Forze ucraine attaccano la centrale nucleare russaIl presidente russo Vladimir Putin accuse infondatamente l'Ucraina di aver lanciato un attacco contro la centrale nucleare di Kursk. Senza prove concrete, Putin afferma, "Il nemico ha tentato di colpire la centrale nucleare la scorsa notte." Inoltre, sostiene di aver comunicato questa informazione all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). L'IAEA aveva precedentemente messo in guardia sui potenziali effetti del conflitto sulla centrale e aveva invitato "tutte le parti a esercitare la massima cautela".

14:50 Il capo dell'IAEA si prepara a visitare la centrale nucleare di KurskIl direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, visiterà la centrale nucleare russa di Kursk la settimana prossima. Un portavoce dell'IAEA conferma questa visita imminente, specificando che avverrà "la prossima settimana". All'inizio di agosto, le forze ucraine hanno eseguito un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk. Successivamente, la corporation statale russa per l'energia nucleare Rosatom ha segnalato un pericolo rappresentato dagli attacchi ucraini alla centrale nucleare, situata a circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 Russia: 115.000 persone evacuate dalle aree vulnerabiliCirca 115.000 persone sono state evacuate dalle regioni russe vulnerabili che confinano con l'Ucraina, secondo il vice primo ministro Denis Manturow. Egli ne discute durante un incontro con il presidente Vladimir Putin e i funzionari chiave dell'amministrazione, dove valutano i danni all'agricoltura e all'industria causati dall'offensiva ucraina. "Ci siamo riuniti per discutere della situazione attuale nelle regioni di frontiera della Russia," esordisce Putin.

14:00 Tusk: l'India potrebbe mediare nel conflitto ucrainoIl primo ministro polacco Donald Tusk accoglie con favore la possibilità che il primo ministro indiano Narendra Modi funga da mediatore nel conflitto ucraino. "Sono lieto dell'annuncio che il Primo Ministro ha accettato di promuovere attivamente una soluzione pacifica, giusta e rapida al conflitto," dice Tusk dopo un incontro con Modi a Varsavia. L'offerta di Modi di mediare acquista importanza poiché visiterà successivamente Kiev e incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'India mantiene una posizione neutrale sulla campagna militare della Russia e non sostiene le sanzioni occidentali contro Mosca.

13:40 "Nessun segno di incursione limitata a Kursk"Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ipotizza che l'offensiva ucraina in Russia sia "un'operazione spazialmente e temporalmente circoscritta". Tuttavia, le osservazioni della corrispondente di ntv Nadja Kriewald nel suo ultimo reportage dal campo a Sumy, nell'Ucraina orientale, suggeriscono il contrario. "Al contrario," afferma.

13:20 Aerei militari russi distrutti nell'attacco a SavasleykaSi segnalano attacchi ucraini contro la base aerea di Savasleyka che hanno portato alla distruzione di diversi aerei militari russi, tra cui un caccia supersonico MiG-31K e due aerei da trasporto strategici Il-76. Circa cinque aerei in più, presumibilmente MiG-31K/I, hanno subito danni negli attacchi dell'16 agosto. In un attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.

13:06 L'agenzia di intelligence russa indaga sui giornalisti della CNNIl Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha aperto indagini penali contro diversi giornalisti stranieri, tra cui un reporter della CNN e due giornalisti ucraini, per aver attraversato illegalmente il confine dello stato per reportare dalla città ucraina di Socha nella regione di Kursk. L'FSB intende emettere mandati di arresto internazionali per i giornalisti, che rischiano fino a cinque anni di carcere per le loro azioni. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato rilasciato dalla custodia russa come parte di uno scambio di prigionieri.

12:34 Zelenskyy visita la regione di frontiera: "Fondo di scambio" ampliatoIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si è recato nella regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove le forze ucraine hanno avanzato in Russia da oltre due settimane. Ha annunciato la cattura di un'altra città nella regione di Kursk e il rafforzamento del "fondo di scambio", simbolo della cattura di soldati russi per uno scambio di prigionieri futuro. Zelenskyy afferma che dall'offensiva di Kursk, gli attacchi a Sumy e le vittime civili lì sono diminuiti. Ha pubblicato un video che mostra il suo incontro con il comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo ha informato

12:06 Possibile Sorveglianza di Infrastrutture Critiche? Droni Sospetti a BrunsbüttelIl quotidiano Bild suggerisce che droni sospetti stanno sorvolando il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Negli ultimi giorni, droni sono stati avvistati volare a velocità elevate sopra la centrale nucleare smantellata e il terminale GNL a Brunsbüttel, ignorando ripetutamente la zona interdetta ai voli. La procura di Flensburg sta indagando su sospetti di spionaggio con possibili intenti di sabotaggio. All'interno delle forze di polizia, l'incidente è stato definito una "violazione della zona interdetta ai voli sopra la centrale nucleare". È stata rilevata una minaccia, presumibilmente un drone militare. Bild riferisce anche che i droni sono sospettati di essere sotto il controllo di agenti russi e potrebbero essere lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv Lancia un Avvertimento Sull'Aumento del Rischio di Attacchi AereiL'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto, quando il rischio di attacchi aerei sta aumentando. Negli prossimi giorni e nel weekend, c'è una minaccia crescente che la Russia bombarderà l'Ucraina con droni e missili, come dichiarato sul sito dell'ambasciata. L'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. Questa festa annuale ha un significato speciale per gli ucrainiani a causa del conflitto in Ucraina, che è iniziato esattamente due anni e mezzo fa. Recentemente, le truppe ucraine hanno inaspettatamente invaso il territorio russo nella regione di confine di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin l'ha definita una provocazione e ha minacciato una ritorsione.

11:13 Base Militare in Fiamme a VolgogradUn incendio divampa in un sito militare a Marinovka, nella regione meridionale di Volgograd. I residenti affermano di aver sentito esplosioni. Le autorità incolpano un attacco di droni ucraini. Non ci sono stati segnalati morti.

10:41 La Russia Installa Rifugi in Beton a KurskNelle regione di confine russa di Kursk, le autorità stanno installando rifugi in cemento armato per la popolazione. "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di moduli prefabbricati", spiega il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. I rifugi vengono costruiti in luoghi altamente utilizzati, come in 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. I rifugi vengono anche installati in due altri luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare di Kursk. La Russia accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla struttura, che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina Rivel a Avanzata a KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, la maggior parte dei quali sono stati respinti. Il presidente Zelensky garantisce rinforzi aggiuntivi per le truppe nella zona. Inoltre, l'avanzata nella regione di Kursk continua.

09:42 La Russia Rapporta Droni Abbattuti in Multiple RegioniLe autorità russe riferiscono che l'esercito russo ha intercettato diversi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Secondo i post su Telegram dei governatori regionali, la maggior parte dei droni è stata abbattuta vicino al villaggio di Marinovka (vedi voce alle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa. Nella regione di Rostov più a sud, cinque droni sono stati "intercettati", secondo il governatore Vasily Golubev. Droni sono stati anche abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Armi a Lungo Raggio Contro i Bersagli in Russia: Kyiv Cerca l'Approvo del USAIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov si incontra a Kyiv con una delegazione bipartitica di rappresentanti della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo il ministero a Kyiv, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone discutono della situazione al fronte e della politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato la necessità di un'autorizzazione immediata dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia", ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 La Star di Star Wars Lancia una Campagna di Raccolta FondiL'attore americano Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", sta raccogliendo fondi per i robot antiminia per l'Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, sta cercando di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". I robot possono rimuovere le mine anche nelle aree difficili da raggiungere, a una distanza di sicurezza dalle persone che li operano. "Uno dei peggiori crimini commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine", ha detto Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte dove le persone devono correre rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite". L'Ucraina è infestata dalle mine e la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino sembra preparare i russi a "nuove circostanze" L'assalto ucraino a Kursk rappresenta un ostacolo per la propaganda di Mosca. Nonostante la distanza, una fonte vicina al Cremlino ha confessato al portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Entrando in territorio russo e prendendo il controllo dei villaggi, è una nuova e scomoda situazione." Per ridurre l'ansia crescente, che è aumentata significativamente dopo l'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di abituare i russi a una "nuova situazione" e a una "nuova routine." Il messaggio è: Il nemico ha effettivamente messo piede sul suolo russo, verrà presto sconfitto, ma il recupero del territorio richiederà del tempo, e i russi devono essere pazienti. Di conseguenza, i locali sono invitati a "canalizzare la negatività e lo shock in un'attività costruttiva," come l'invio di aiuti a Kursk. In generale, tutte le fonti consultate da Meduza si aspettano che gli scontri a Kursk durino diversi mesi. Una fonte vicina al governo afferma che questa stima è "ottimistica - a condizione che non ci siano intoppi."

07:30 Il governatore russo conferma l'incendio in una struttura militare Le autorità russe confermano i rumors su un incendio in un complesso militare nella regione russa del Volgograd dopo un attacco con un drone ucraino. Il governatore Andrei Bocharov ha dichiarato su Telegram che il drone è precipitato sulla struttura. Non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale base militare è stata colpita. Ha spiegato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira nell'attacco, dove la Russia gestisce una base aerea.

06:56 Ex-consigliere per la sicurezza: Putin ipnotizzava Trump

L'ex consigliere per la sicurezza e generale in pensione degli Stati Uniti Herbert Raymond McMaster ha suggerito che il presidente russo Vladimir Putin controllava effettivamente l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rivela il libro di McMaster "At War With Ourselves: My Experience in the Trump White House," secondo "The Guardian." "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha sfruttato l'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione," ha descritto McMaster. Putin considerava Trump "un individuo straordinario, eccezionalmente dotato," esercitando un'influenza quasi ipnotica su di lui. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, ha avvertito Trump all'epoca: "Signor Presidente, è il più grande bugiardo del mondo." Ha suggerito che Putin era sicuro di poter manipolare Trump e ottenere una riduzione delle sanzioni e un ritiro a basso costo delle truppe USA dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Rapporti di un inferno in una base aerea russa a Volgograd

Sono state udite esplosioni nel paese russo di Kalach sul Don nella regione di Volgograd durante la notte. Più canali Telegram russi affermano che queste esplosioni potrebbero essere state causate da un attacco con drone. C'è stato un incendio in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova a circa 900 chilometri a sud di Mosca. L'oggetto dell'attacco era probabilmente la base aerea di Marinovka situata nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri a sud di Kalach sul Don. I testimoni nella zona hanno riferito di aver udito tra sei e dieci esplosioni forti accompagnate dal solito rumore dei droni, secondo Telegram.

05:44 La Germania si impegna ad aiutare ulteriormente l'Ucraina se necessario

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriori aiuti per l'Ucraina. Se diventa impossibile sequestrare i miliardi pianificati di asset russi congelati per l'Ucraina, la Germania fornirà ulteriori fondi, ha detto nel podcast del vicedirettore "Bild" Paul Ronzheimer. Non deve arrivare al punto in cui si dice: "Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina." In tal caso, "naturalmente, saremmo obbligati a indagare da dove i fondi potrebbero provenire in Germania," ha detto Klingbeil. "Abbiamo un obbligo verso l'Ucraina. Verranno trovate delle soluzioni, e le troveremo."

04:27 L'Ucraina commenta gli attacchi con i droni in Russia

Il servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli degli attacchi con i droni in Russia durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, secondo il capo del HUR Kyrylo Budanow al sito militare "The War Zone." Sono stati coinvolti circa 50 droni. Si sta valutando se e in che misura siano stati inflitti danni. Le autorità russe hanno riferito

23:09 Russia: Fermata all'infiltrazione ucraina a BryanskLa Russia rivendica il successo nell'arresto di un gruppo di "sabotatori" ucraini che avrebbero tentato di infiltrarsi nella regione russa di Bryansk, confinante con Kursk. L'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata bloccata preventivamente dai servizi di sicurezza russi FSB e dalle forze armate russe, secondo quanto dichiarato dal governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, su Telegram. "Il nemico è stato bombardato", ha aggiunto. La situazione è ora "sotto controllo".

22:15 Zelensky: L'Ucraina spera in un rapido disbursement dell'aiuto promessoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza per un rapido disbursement del miliardo di dollari di aiuti promessi dall'Occidente, che sarebbe finanziato anche dalle entrate dei beni russi congelati. Nonostante le numerose spiegazioni politiche da parte di vari partner, Zelensky afferma nel suo discorso video quotidiano: "abbiamo bisogno di un meccanismo adeguato". L'Ucraina ha bisogno dei profitti dei beni russi congelati per contrastare l'aggressione russa. "Le deliberazioni pertinenti sono state trascinate per troppo tempo e ora servono decisioni". I paesi del G7 avevano concordato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per Kiev durante il loro summit di giugno, con un prestito generoso di 50 miliardi di dollari garantito dai pagamenti di interessi sui beni russi congelati.

21:52 Putin: celebrazioni per i legami commerciali con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin celebra la cooperazione rafforzata con la Cina. "I nostri rapporti commerciali prosperano (...). L'attenzione posta da entrambi i governi sui rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti", ha dichiarato durante un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e programmi su larga scala nei settori economico e umanitario", ha aggiunto Putin. Li, secondo il Cremlino, ha commentato che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "picco senza precedenti". L'unione strategica tra Russia e Cina si è intensificata dal momento che la Russia ha invaso l'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un importante partner commerciale a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta di Bulgakov respinta: rimane in custodiaL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov rimane in carcere con l'accusa di corruzione. La sua richiesta di arresti domiciliari con severe condizioni e il suo appello contro il fermo sono stati entrambi respinti, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov era responsabile della logistica nelle forze armate russe prima di essere licenziato. Inoltre, il tribunale di Mosca ordina il fermo di due presunti complici di Bulgakov. La loro società è accusata di aver ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni per circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina rafforza le truppe a PokrovskSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rafforzando le sue forze nella regione altamente contestata di Pokrovsk, nell'est del paese. "Siamo consapevoli delle intenzioni delle forze russe", ha detto in una diretta. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk prosegue, secondo Zelenskyy. Alcune aree sono attualmente sotto il controllo ucraino. Zelenskyy non fornisce ulteriori dettagli.

20:41 Decreto post: numerosi ucraini in Ungheria a rischio di sfrattoDopo l'entrata in vigore di un decreto in Ungheria che nega la protezione universale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini in quel paese sono a rischio di perdere i loro alloggi. Le strutture per rifugiati privati hanno già iniziato a espellere gli ucraini, secondo quanto riferito da Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom dalla regione occidentale ucraina di Transcarpathia, dove c'è una significativa minoranza ungherese, devono lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

