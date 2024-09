- I sentieri di Lutero in Sassonia-Anhalt e Brandeburgo si uniscono

I sentieri di Lutero in Sassonia-Anhalt e Brandeburgo si uniscono. Il 23 settembre, un nuovo tratto di sentiero verrà inaugurato vicino a Bad Schmiedeberg, in Sassonia-Anhalt, collegando il sentiero di Lutero esistente nel Brandeburgo al sistema tedesco dei sentieri di Lutero. "È fantastico vedere il sentiero di Lutero ancora vivo e in espansione dopo il decennio della Riforma", ha dichiarato il presidente della Società tedesca dei sentieri di Lutero, Ekkehard Steinhaüser.

Questo nuovo tratto misura 80 chilometri e parte da Kemberg, attraversa la brughiera di Düben e termina nella città termale di Bad Schmiedeberg. Attraversa l'Elba a Pretzsch, segue la brughiera di Annaburg e infine costeggia il paesaggio allagato della Nero Elster vicino a Herzberg, nel Brandeburgo. I punti di sosta più importanti lungo il nuovo tratto includono il Castello d'acqua di Reinharz, la Chiesa della Città di Bad Schmiedeberg, la Chiesa del Libro di Axien, la Chiesa di Santa Maria a Prettin, il Castello di Annaburg e la Chiesa di Santa Maria a Herzberg.

Il sentiero di Lutero è un'iniziativa congiunta di chiese, uffici turistici, comuni e altri partner. È stato inaugurato per la prima volta nel 2008. Altri tratti del sentiero di Lutero si trovano in Baviera, Brandeburgo, Assia, Renania-Palatinato, Sassonia e Turingia.

La Commissione, riconoscendo l'importanza di questa espansione, prenderà una decisione per incorporare ufficialmente il nuovo sentiero di Lutero in Sassonia-Anhalt e Brandeburgo nel sistema tedesco dei sentieri di Lutero. Dopo l'inaugurazione del nuovo tratto, gli appassionati di escursionismo potranno esplorare luoghi come il Castello d'acqua di Reinharz nel Brandeburgo come parte del loro viaggio lungo il sentiero di Lutero.

Leggi anche: