I senatori approvano all'unanimità una legge che garantisce lo stesso livello di sicurezza dei servizi segreti per Trump, Biden e Harris.

Il senatore repubblicano Rick Scott della Florida ha presentato il disegno di legge al Senato pochi giorni dopo che era stato approvato all'unanimità alla Camera con un voto di 405-0. Il disegno di legge attende ora la firma del presidente Biden.

Scott ha dichiarato: "Con l'approvazione di questo atto con l'unanimità del Senato, stiamo inviando un forte messaggio al pubblico e alla comunità internazionale che non chiuderemo gli occhi di fronte a queste minacce, che sono essentially un attacco al nostro sistema democratico e hanno comprensibilmente lasciato molti sconvolti".

Il senatore democratico Chris Murphy del Connecticut non ha sollevato obiezioni, anche se ha fatto notare di non essere sicuro che il disegno di legge cambierà il metodo del Secret Service per valutare le minacce.

"Facciamo passare questa legge", ha suggerito Murphy. "Non credo che risolva il problema; diamo al Secret Service le risorse aggiuntive necessarie e poi sediamoci per una discussione più ampia sul perché abbiamo assistito a un aumento della violenza politica e su quali ulteriori passi possono essere compiuti insieme dai repubblicani e dai democratici".

Il Secret Service è attualmente sotto inchiesta del Congresso a seguito di due tentativi di assassinio dell'ex presidente Trump. Il primo tentativo è avvenuto il 13 luglio durante un comizio elettorale in Pennsylvania, mentre il secondo è avvenuto il 15 settembre al Trump International Golf Club in Florida.

Dopo il primo tentativo, il Secret Service ha rafforzato le misure di sicurezza per Trump, come dichiarato da Ronald Rowe Jr., che era il direttore ad interim del Secret Service degli Stati Uniti al momento del secondo incidente.

Rowe ha anche fatto notare che il presidente Biden ha richiesto il livello più alto di protezione per Trump e il vicepresidente Harris dopo il primo tentativo di assassinio, e queste misure sono state adottate.

Il Congresso sta valutando di fornire fondi aggiuntivi al Secret Service come parte dei suoi sforzi per mantenere il funzionamento del governo entro la scadenza del 30 settembre. Un ulteriore $231 milioni per il Secret Service è incluso nella risoluzione continuativa che potrebbe essere messa ai voti alla Camera già mercoledì.

Il report è stato contribuito da CNN's Annie Grayer, Clare Foran e Haley Talbot.

Il disegno di legge, mirato a potenziare la sicurezza contro le minacce politiche, è stato un sforzo bipartisan, dimostrando la gravità della violenza politica negli Stati Uniti. Nonostante le riserve sul suo impatto sui metodi di valutazione delle minacce, il senatore Murphy ha sostenuto l'approvazione della legislazione.

