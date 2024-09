sospendere i dialoghi, termine delle discussioni, annullamento dell'incontro, interruzione delle trattative. - I segnali stradali del Reno non riescono ad adattarsi all'era delle transizioni migratorie

CDU leader e Presidente del governo del Reno Boris Rhein ha criticato la coalizione di Berlino per la mancanza di slancio politico nel contrastare l'immigrazione illegale. "Gli eventi di oggi dimostrano ancora una volta: il governo federale non è preparato per un cambiamento nella politica dell'immigrazione", ha detto Rhein all'agenzia stampa tedesca, riaffermando la valutazione dell'Unione dei loro colloqui sulla politica migratoria con la coalizione come un fallimento.

Il ministro dell'Interno federale Nancy Faeser, rappresentante dell'SPD, ha proposto una soluzione all'incontro, che ha coinvolto anche delegati statali, finalizzata ad accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo registrati altrove ai loro paesi europei responsabili.

Tuttavia, Rhein, anche presidente della Conferenza dei presidenti dei governi regionali, ha espresso il suo dissenso. "La proposta stessa comporta l'ingresso iniziale dei migranti. Da lì, diventa incredibilmente complesso - e grava sulla giustizia e sulla polizia federale con un processo tedioso e prolungato con scarse possibilità di successo", ha argomentato Rhein, definendolo un "mostro burocratico". Secondo Rhein, secondo la Legge fondamentale, "le persone che entrano attraverso un paese sicuro terzo non hanno diritto all'asilo e devono essere respinte immediatamente". Tali rifiuti dovrebbero servire come un "ostacolo per l'immigrazione illegale".

Gli argomenti di Rhein hanno incontrato l'opposizione dei rappresentanti dell'SPD e dei Verdi, che hanno espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni legali europee per la proposta dell'Unione di respingere sommariamente i richiedenti asilo al confine che non sono soggetti a un divieto di ingresso. Come annunciato da Faeser, queste politiche migratorie saranno ora perseguite dal governo del semaforo (SPD, Verdi e FDP) senza la partecipazione dell'Unione.

