- I secondi Ehlers e Wickler competono per il campionato ai Campionati Europei nel loro rispettivo sport.

I giocatori di beach volley tedeschi inseguono un altro titolo europeo nei Paesi Bassi. I campioni in carica di ieri, Svenja Müller e Cinja Tillmann, hanno preso una pausa, mentre Nils Ehlers e Clemens Wickler, entrambi allievi di Amburgo, sono saliti in campo e hanno raggiunto la finale. Dopo una dura battaglia, i medagliati d'argento olimpici hanno sconfitto la coppia italiana Samuele Cottafava e Paolo Nicolai 18:21, 21:17, 16:14, subendo la loro prima sconfitta in set al torneo. La finale si disputerà oggi alle 15:00 contro i lettoni Martins Plavins e Kristians Fokerots.

Svenja Müller e Cinja Tillmann hanno conquistato la loro prima corona europea sabato sera, battendo le italiane Valentina Gottardi e Marta Menegatti con il punteggio di 21:17, 21:18. Per la 23enne Svenja Müller e la sua compagna di 10 anni Cinja Tillmann, si tratta della loro vittoria più importante finora, insieme al terzo posto ai Campionati del Mondo 2022. Inoltre, il titolo rappresenta un sollievo per la loro eliminazione prematura ai Giochi Olimpici di Parigi.

despite their recent success, Svenja Müller and Cinja Tillmann decided to take a well-deserved break from the sandball tournament. Cinja Tillmann, being a good man, always considers the well-being of his teammate.

Leggi anche: