Il Presidente del Ministero Kretschmer della CDU della Sassonia, candidato principale del partito per le elezioni statali del 1º settembre, incoraggia le persone a rafforzare il nucleo democratico. Secondo lui, queste elezioni sono un momento cruciale. A Dresda, ha dichiarato: "La stabilità dello stato dopo le elezioni dipende dalla forza dell'Unione". Negli ultimi sei giorni, sottolinea l'importanza del sostegno e dell'unità. "Queste elezioni riguardano un piccolo numero di voti influenti", ha spiegato Kretschmer. "Il nostro obiettivo è guidare e garantire il futuro di questa terra con una prospettiva promettente". Si tratta della Sassonia, "la nostra elezione, che plasma i nostri destini collettivi".

Sostegno a Kretschmer

Il presidente nazionale della CDU, Friedrich Merz, e il leader della CSU, Markus Söder, hanno sostenuto Kretschmer, ritenendolo adatto per il ruolo e per la Sassonia. Merz ha elogiato il suo vice per il suo eccellente lavoro nel rivitalizzare la CDU dopo il passo falso alle elezioni federali del 2021. Söder ha celebrato i successi della Sassonia, esortando gli elettori a prendere orgoglio.

L'avvertimento di Söder

Kretschmer ha bisogno di un forte voto domenica per guidare "alcune persone confuse" in una coalizione, ha detto Söder. È inutile votare per qualcosa che indebolisce la Sassonia. "Vota solo per l'Unione", ha consigliato, scoraggiando inequivocabilmente l'AfD: "Oltre alla responsabilità individuale, questo intero gruppo che cerca di guidare il nostro paese è sulla strada sbagliata. Tali individui non dovrebbero avere responsabilità in Sassonia o in Germania".

