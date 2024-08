- I salari, corretti per l'inflazione, hanno registrato una tendenza al rialzo nel secondo trimestre.

La forza lavoro tedesca sta ancora compensando il calo del potere d'acquisto causato dall'era dei prezzi elevati. Secondo il rapporto dell'Ufficio federale di statistica del secondo trimestre, la crescita dei salari ha superato il tasso di aumento dei prezzi per la quinta volta consecutiva. Nonostante un aumento del 5,4% dei salari da aprile a giugno rispetto all'anno precedente, l'inflazione era solo al 2.3% nello stesso periodo. Ciò si traduce in un vero aumento dei salari del 3.1%.

In precedenza, i dipendenti hanno dovuto affrontare consistenti riduzioni del loro potere d'acquisto. Dal fine del 2021 fino a inizio 2023, ci sono stati sei trimestri consecutivi di riduzione del potere d'acquisto reale a causa dell'aumento significativo dei prezzi dei beni di consumo successivo all'attacco dell'Ucraina da parte della Russia. Ci sono state anche consistenti perdite durante il periodo del COVID-19, a partire dall'estate del 2020.

I maggiori aumenti salariali sono stati osservati tra coloro che hanno redditi più bassi. Nel secondo trimestre, la fascia di reddito più bassa ha registrato un aumento del 7,6% dei salari nominali rispetto all'anno precedente. I dipendenti a tempo pieno hanno registrato un miglioramento del 5,7% dei loro salari lordi.

Attenzione: Avviso sulla crescita salariale Q2/2024

Despite this positive wage growth trend in Germany, many households are still struggling to maintain their standard of living due to high living costs. Germany's impressive wage growth has also contributed to a noticeable improvement in purchasing power among its workforce, which was severely impacted during the economic challenges of 2020 and the aftermath of Russia's attack on Ukraine.

Leggi anche: