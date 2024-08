I russi vogliono aver fermato l'offensiva ucraina di Kursk.

Più volte, l'esercito russo afferma di aver fermato l'avanzata dei soldati ucraini nella regione di Kursk - questa volta con l'aiuto dell'aeronautica. Tuttavia, l'aeronautica viene utilizzata raramente nella regione. Altri indizi mettono anche in dubbio i successi di Mosca.

Le forze russe affermano di aver fermato l'avanzata delle truppe ucraine nella regione di Kursk con attacchi aerei. I blogger di guerra russi hanno riferito di intensi combattimenti lungo il fronte nella regione. Secondo i resoconti ucraini, la Russia ha schierato soldati e armi pesanti e ha riesce a respingere gli attacchi. Il ministero della Difesa russo ha pubblicato video di bombardieri Su-34 che avrebbero attaccato le truppe ucraine nell'area di confine russa e di fanteria che avrebbe assaltato le posizioni ucraine.

"L'avanzata incontrollata del nemico è stata fermata", ha dichiarato il maggiore generale Apti Alaudinov, comandante della unità speciale cecena Achmat. "Il nemico già sa che il suo blitzkrieg pianificato è fallito". Tuttavia, non ci sono prove a sostegno di questa affermazione. È anche necessario fare attenzione con il materiale video utilizzato dalle autorità russe. Di recente, il team investigativo di "The Insider" ha smascherato con successo le affermazioni di colpi di successo delle forze russe contro i soldati ucraini a Kursk. Si è scoperto che il materiale era vecchio e non era stato girato nella regione.

Inoltre, ci sono dubbi sull'uso su larga scala dell'aeronautica russa. Gli aerei da caccia e gli elicotteri nella regione di Kursk sono esposti a rischi significativi. Si dice che l'Ucraina abbia schierato grandi numeri di armi contraeree nella regione di Sumy prima dell'inizio della sua offensiva. Nella fase iniziale dell'offensiva di Kursk, ha abbattuto due aerei da caccia russi e due elicotteri. Sono stati utilizzati anche i droni. Nei giorni successivi, l'aeronautica russa è stata notevolmente meno attiva.

I russi evacuano un altro distretto

Le dichiarazioni del ministero della Difesa russo non suggeriscono che l'avanzata ucraina sia stata fermata o respinta in modo significativo. Al momento, ci sono combattimenti intensi a Obshchii Kolodez, Kauchuk e Alekseevskii. I tre villaggi si trovano tra i 27 e i 30 chilometri all'interno e sono a pochi chilometri a est della città fortemente contestata di Korenewo. I tre villaggi sono ben fuori dalla zona sotto il controllo ucraino, il che indica che le truppe ucraine possono continuare ad avanzare.

Inoltre, le autorità russe stanno preparando l'evacuazione di un altro distretto. "Fino ad oggi, non c'è stata alcuna evacuazione nel nostro distretto. Tutti se ne sono andati da soli, nessuno li ha impediti. Oggi, stiamo raccogliendo i dati su chi deve ancora essere evacuato", ha scritto il capo del distretto di Bolshesoldatsky, Vladimir Sayzew, su Telegram. Poiché la regione non è vicina al confine ucraino-russo ma più all'interno, è probabile che le autorità russe non si aspettino una rapida fine dell'avanzata ucraina. Secondo i dati ufficiali, c'erano circa 11.000 persone che vivevano nel distretto prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Le forze ucraine hanno fatto una spinta in Russia, con il governatore di Kursk, Alexei Smirnov, che ha dichiarato lunedì che l'Ucraina controlla 28 insediamenti nella regione. L'incursione è di circa 12 chilometri di profondità e 40 chilometri di larghezza. Secondo i resoconti ucraini, circa 1.000 chilometri quadrati di territorio russo sono stati catturati, più del doppio delle

