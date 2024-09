I russi stanno guadagnando il dominio su Wuhledar.

Nella parte sudorientale dell'Ucraina, le forze ucraineano sono sottoposte a una forte pressione: al punto in cui il fronte di Donetsk incrocia il settore di Saporishshya, le forze militari russe stanno superando le difese ucraine. Utilizzando Wuhledar, una città mineraria che ha servito come fortezza sul fronte dal 2022, come loro obiettivo, i russi stanno rischiando un punto di svolta nel conflitto.

La battaglia contro l'esercito russo invasore rappresenta un grave ostacolo per l'Ucraina: la città di Wuhledar sul fronte orientale dell'Ucraina potrebbe non resistere ancora a lungo. Negli ultimi settimane, i soldati russi, approfittando dei progressi vicino a Pokrovsk e rinforzati dalle vittorie ucraine nella regione di Kursk, hanno penetrato più a fondo nelle difese ucraine a sud-ovest di Donetsk.

La situazione è peggiorata a metà settembre. L'infanteria russa ha preso il controllo di due importanti pozzi minerari a nord-est di Wuhledar. La scorsa settimana, i russi hanno lanciato un inatteso attacco a nord, attraversando il fiume Kachlahatch a ovest della città. L'ansia permea la popolazione, con Wuhledar ora intrappolata tra due tentativi di accerchiamento russo.

Tenendo conto delle discariche a nord-est, i puntatori di artiglieria russi presto potranno sorvegliare l'intera città compatta di Wuhledar e i territori settentrionali della città. Con strette strisce di boschi e siepi come gli unici corridoi di rifornimento aperti rimasti, la situazione è critica.

Autorità rilevanti come l'esperto militare Markus Reisner hanno dato l'allarme. "È altamente improbabile che la 72ª brigata meccanizzata, con il loro arsenale di carri armati e veicoli, possa mantenere la zona", ha detto Reisner a ntv.de all'inizio della settimana. Anche se gli ucraini continuano a difendere la città, le probabilità non sono a loro favore.

Guardando la mappa, si presenta uno scenario cupo per le forze ucraine: Wuhledar stessa è essentially un cluster di blocchi costruttivi degli anni '60, costruiti per ospitare una forza lavoro enorme per le miniere di carbone vicine. Sotto costanti bombardamenti per mesi, la città ha subito devastazioni.

Il bombardamento incessante con granate d'artiglieria e l'impatto di pesanti bombe a guida ha lasciato la città in rovina. Gli spazi sicuri e il riparo sono probabilmente limitati alle strutture in cemento e ai pochi seminterrati rimasti. A metà settembre, esplosioni potenti hanno scosso la regione: le forze russe hanno fatto saltare la torre prominente della miniera di carbone No. 3 di Pivdennodonbaska - una volta una delle più grandi miniere di carbone del paese.

Per l'Ucraina, Wuhledar ha un grande significato simbolico: prima dell'attacco russo, la città rappresentava la ricchezza delle risorse naturali dell'Ucraina. Durante il conflitto, Wuhledar è invece emersa come un simbolo di resilienza ucraina. Dal'inizio dell'invasione russa, la città è stata vicina alla linea del fronte.

Campo di battaglia per combattimenti brutali

Solo a poche centinaia di metri a sud della città prevalentemente evacuata, gli ucraini hanno inflitto una sconfitta schiacciante ai russi a febbraio 2023. Varie ondate di potenti unità corazzate russe sono state segnalate distrutte vicino a Wuhledar mentre tentavano un attacco frontale sulla città di fronte ai missili anticarro ucraini.

Durante l'inverno 2022/23, i russi hanno inseguito i loro propri soldati nei campi minati fuori dalla città sotto il fuoco ucraino. La lotta nelle vicinanze di Wuhledar è stata incessante per i due anni di guerra. A sud di Wuhledar, si stima che i russi abbiano subito pesanti perdite, l'entità delle quali è difficile da valutare.

Anche all'interno della comunità di blogger militari russi, la strategia è stata ampiamente criticata, ma Mosca è rimasta indifferente. Alla fine, uno dei comandanti responsabili del disastro russo è stato promosso dal presidente Vladimir Putin.

I numeri esatti del numero di difensori ucraini attualmente presenti nella città di circa 1,2 chilometri quadrati sono sconosciuti. Gli ultimi residenti della città hanno probabilmente lasciato la città. Le operazioni militari ucraine rimangono segrete.

Terreno aperto alle spalle

Se Wuhledar cadrà, l'impatto iniziale sarà limitato, secondo il colonnello Reisner delle forze armate austriache. "Per la sicurezza degli approvvigionamenti lungo il fronte, Wuhledar non è altrettanto importante, ad esempio, del conteso hub logistico di Pokrovsk più a nord", ha spiegato Reisner in un'intervista ntv sulla situazione. "La principale linea di rifornimento si trova a dieci chilometri a est di Wuhledar, penetrando nel territorio ucraino".

I guadagni di terreno russi nella regione sarebbero comunque scoraggianti per gli ucraini. Seguono Wuhledar terre agricole aperte, con pochi ostacoli territoriali significativi per la difesa come fiumi o creste. In questa zona c'è anche scarsità di insediamenti più grandi.

