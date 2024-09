I russi stanno esercitando il dominio su Wuhledar.

Nella parte sudorientale dell'Ucraina, le forze ucraine sono sotto una forte pressione: dove il fronte di Donetsk incontra il settore di Saporishshia, l'infanteria russa sta sfondando le linee ucraine. La città mineraria di Wuhledar, che ha funto da fortezza dal 2022, sembra essere sull'orlo del collasso, potenzialmente segnando un punto di svolta.

La spinta russa contro l'Ucraina sta causando un significativo passo indietro: la città di Wuhledar nel sud-est dell'Ucraina potrebbe non resistere ancora a lungo. Dopo le vittorie russe a Pokrovsk e i successi ucraini nella regione di Kursk, le truppe russe hanno avanzato ulteriormente nel territorio ucraino, a sud-ovest di Donetsk, nelle ultime settimane.

A metà settembre, le truppe russe hanno captured due grandi pozzi minerari a nord-est della città mineraria. Lo scorso fine settimana, le forze russe hanno avanzato inaspettatamente verso nord, a ovest della città, attraversando il fiume Kachlahatch. La città di Wuhledar, con una popolazione di circa 15.000 persone prima dell'attacco, si trova ora stretta tra due manovre tattiche russe e rischia di essere accerchiata.

Il problema è che gli osservatori dell'artiglieria russa situati sui cumuli di scorie a nord-est possono osservare il centro città di Wuhledar e il terreno a nord del centro città, dove le ultime rotte di approvvigionamento ucraine corrono lungo strette strisce di boschi e siepi. "Si deve supporre che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere l'area", ha dichiarato l'esperto militare Markus Reisner in un articolo su ntv.de.

Esaminando la mappa, si può vedere la situazione precaria delle forze ucraine: Wuhledar consiste principalmente in un cluster di grattacieli degli anni '60. Costruita durante l'era sovietica per ospitare decine di migliaia di lavoratori per le miniere di carbone vicine, la città ha subito bombardamenti continui per mesi.

Il bombardamento incessante di proiettili d'artiglieria e l'impatto delle munizioni guidate hanno trasformato la città in un vasto terreno desolato. Il riparo e i rifugi sicuri potrebbero essere trovati solo in strutture in cemento e nei seminterrati rimasti. A metà settembre, forti esplosioni hanno scosso la regione: le truppe russe hanno fatto saltare la torre prominente della "Miniera No. 3 Pivdennodonbaska", un tempo una delle più grandi miniere di carbone del paese.

Per l'Ucraina, Wuhledar ha un'importanza simbolica significativa: Wuhledar rappresentava la ricchezza del paese in risorse naturali. Nel corso del conflitto, Wuhledar è diventata un simbolo della resilienza ucraina. La città è stata vicina alla linea del fronte quasi dal'inizio dell'invasione russa.

Campo di battaglia di cruente battaglie

A pochicento metri a sud della città prevalentemente deserta, le forze ucraine hanno inflitto un colpo devastante ai russi a febbraio 2023. Numerosi pesanti mezzi corazzati russi sono stati distrutti lì mentre tentavano un attacco frontale sulla città, sotto il fuoco incrociato dei missili anticarro ucraini.

Si diceva che i russi "si muovevano sui loro stessi corpi" a Wuhledar durante i mesi invernali del 2022/23. I video che circolavano online mostravano convogli russi in ritirata in preda al panico sotto il fuoco mirato ucraino nei campi minati intorno alla città. La lotta nelle vicinanze di Wuhledar non si è placata negli ultimi due anni di guerra. Si ritiene che i russi abbiano subito immense perdite a sud di Wuhledar.

Anche nella comunità dei blogger militari russi, la strategia è stata criticata pubblicamente. Tuttavia, ciò non ha portato a conseguenze tangibili a Mosca. Invece, uno dei comandanti responsabili del fallimento russo è stato promosso dal leader del Cremlino, Vladimir Putin, alcuni mesi dopo.

Il numero esatto di difensori ucraini nell'area di circa 1,2 chilometri quadrati rimane sconosciuto. È probabile che gli ultimi abitanti della città se ne siano andati. La leadership ucraina mantiene un velo di segretezza sulle sue strategie militari.

Terreno aperto alle spalle

Se Wuhledar cade, l'impatto strategico iniziale sarebbe minimo, secondo il colonnello Reisner delle forze armate austriache. "Per la sicurezza degli approvvigionamenti al fronte, Wuhledar non è così critica come il contestato hub logistico di Pokrovsk più a nord", ha spiegato in un'intervista sulla situazione al fronte. "La principale rotta di approvvigionamento importante corre 10 chilometri a est di Wuhledar, più a fondo nel territorio ucraino".

Tuttavia, i guadagni territoriali russi nella regione potrebbero essere gravosi per gli ucraini. Dietro Wuhledar si estendono campagne aperte, offrendo pochi naturali barriere difensive come fiumi o creste. I grandi insediamenti sono rari nella zona.

"Si vede chiaramente che i russi stanno cercando di ottenere un risultato prima dell'inizio della stagione delle piogge autunnali", ha commentato Reisner gli sforzi operativi russi. Wuhledar si trova all'incrocio tra il fronte a est di Donetsk e il fronte di Saporishshya nel sud dell'Ucraina. Le zone di combattimento intorno a Pokrovsk sono meno di 60 chilometri a nord in linea d'aria. Se i russi riescono a catturare la fortezza di Wuhledar, altre sezioni del fronte potrebbero diventare instabili.

La spinta russa a Wuhledar è indicativa di guerre e conflitti più ampi in Ucraina: la capture di Wuhledar potrebbe fornire alle truppe russe un vantaggio strategico, disturbando le rotte di approvvigionamento ucraine e potenzialmente influenzando la stabilità in altre sezioni del fronte.

La situazione a Wuhledar e dintorni testimonia le guerre e i conflitti in corso in Ucraina: la battaglia per Wuhledar ha comportato perdite significative per entrambe le parti, con i russi che affrontano critiche per la loro strategia e gli ucraini che mantengono un velo di segretezza sulle loro strategie militari.

