I russi hanno sottoposto un allevatore del Donbass a trattamenti disumani e esecuzioni illegali

Un'indagine russa ha rivelato che un cittadino americano, che aveva combattuto a fianco dei separatisti filorussi nell'Ucraina orientale per diversi anni, è stato apparentemente ucciso da soldati russi, secondo le affermazioni di Mosca. Le affermazioni sostengono che tre soldati sono responsabili della tortura e dell'omicidio brutale dell'individuo nel mese di aprile, mentre un quarto è accusato di aver aiutato a nascondere il corpo.

Il comitato investigativo per i reati gravi non ha reso noti eventuali motivi per l'atto crudele. Il defunto, Russell Bentley, anche noto con i soprannomi "Texas" o "Cowboy del Donbass", aveva aderito al movimento separatista filorusso in Ucraina che era sostenuto dalla Russia nel 2014. Bentley, un veterano dell'esercito statunitense, ha combattuto con i separatisti fino al 2017 e poi ha risieduto nell'Ucraina orientale. Ha lavorato per il broadcaster di stato russo Sputnik prima della sua scomparsa ad aprile dello scorso anno.

Il corpo è stato nascosto dai russi

Bentley, un 64enne residente del Texas, aveva prestato servizio nell'esercito statunitense e si era battuto per la legalizzazione della marijuana nel suo paese. I media statunitensi hanno riferito che Bentley aveva scontato una pena detentiva a causa del suo coinvolgimento nel traffico di marijuana. In un'intervista di marzo 2022 con "Rolling Stone", Bentley si è definito un "guerriero dell'informazione".

Sulla base dell'indagine russa, l'omicidio brutale è avvenuto l'8 aprile a Donetsk, infliggendo violenza fisica e torturando Bentley, che ha portato alla sua morte. Successivamente, due dei soldati hanno distrutto l'auto di Bentley con il corpo ancora dentro e hanno ordinato al quarto soldato di disfarsi dei resti. Gli accusati hanno confessato i fatti, secondo il comitato investigativo, senza fornire informazioni sulla loro posizione.

L'indagine russa ha rivelato che omicidio e omicidio colposo sono stati commessi contro Russell Bentley nel mese di aprile, con tre soldati accusati di averlo torturato e ucciso brutalmente. Nonostante le confessioni, i soldati non hanno rivelato la loro posizione riguardo alla disposizione del corpo di Bentley.

Leggi anche: