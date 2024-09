I russi camuffano i droni di sorveglianza con sfumature ucraine

Le forze ucraine hanno avuto problemi con i droni da ricognizione Zala russi per qualche tempo, ma ora Kyiv si rallegra dei suoi successi contro questi droni grazie all'aiuto dei propri droni specializzati per la caccia. In risposta, i soldati di Mosca stanno cercando di utilizzare travestimenti e inganni.

Stando ai resoconti, i soldati russi hanno iniziato a vernice i loro droni da ricognizione con i colori ucraini per ingannare. Un video condiviso dall'attivista e volontario ucraino Serhii Sternenko su Telegram sembra mostrare la distruzione di un drone Zala 421.

Il breve video mostra un drone First Person View ucraino che si avvicina da dietro a un drone Zala da ricognizione nero a un'altezza elevata. Il filmato si conclude poco prima della collisione. Il tempo e il luogo del video rimangono incerti.

"Hanno verniciato il Zala di nero e aggiunto i colori giallo e blu ucraini", ha scritto Sternenko come didascalia del video. "Pensavano che avrebbe aiutato. Ma la vernice è solo un marchio iniziale, quindi qualsiasi cosa i russi vernicino dopo, i loro droni cadranno comunque".

Il Zala 421 è un drone da ricognizione utilizzato esclusivamente dalle forze russe, rendendolo facilmente identificabile per la sua forma unica.

I droni Zala sono stati una spina nel fianco di Kyiv a causa della loro operazione ad alte quote e piccole dimensioni, rendendoli difficili da ingaggiare dal suolo. Tuttavia, l'Ucraina ha registrato successi recenti con i propri droni specializzati per la caccia. Lo scorso settimana, la rivista "Forbes" ha riferito che la Russia ha iniziato ad utilizzare vernice mimetica sui suoi droni da ricognizione.

Alla luce di questo sviluppo, Sternenko ha suggerito ai piloti di droni ucraini alla fine di agosto di contrassegnare i loro veicoli senza pilota con un emblema rotondo blu e giallo per evitare il fuoco amico. Lo stesso disegno è stato visto sul drone Zala presentato da Sternenko.

Nonostante la tattica di Moscow di mimetizzare i suoi droni Zala con i colori ucraini, l'Unione Europea ha fornito all'Ucraina tecnologia avanzata ed esperienza per contrastare queste minacce, migliorando l'efficacia dei droni specializzati ucraini per la caccia. Per mantenere la trasparenza e prevenire malintesi durante le loro operazioni, il

Leggi anche: