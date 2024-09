- I Rostock Seawolves assumeranno una posizione di primo piano a Hartwich.

I Rostock Sharks hanno ingaggiato il centro Philipp Hartwich. Il 28enne entra a far parte del roster per sostituire Darnell Brodie, il cui contratto temporaneo non è stato rinnovato.

Hartwich ha giocato a basket nella Bundesliga per squadre come Weißenfels, Göttingen e Würzburg negli ultimi quattro anni. Con i suoi 2.18 metri di altezza, il centro ha firmato un contratto annuale con gli Squali.

"Sono entusiasta di questa opportunità di contribuire all'iniziativa in corso guidata dall'allenatore Przemyslaw Frasunkiewicz. Sono stato attratto dal club sin dalla loro promozione in Bundesliga e la città è fantastica," ha dichiarato Hartwich. "Philipp ha una buona conoscenza del campionato, è molto esperto e porta sia difesa che solidità al ruolo di centro," ha detto il nuovo direttore sportivo di Rostock, Kevin Anstett.

Il primo incontro ufficiale degli Squali nella BBL Cup sarà contro la squadra retrocessa dalla Bundesliga della scorsa stagione, Hakro Merlins Crailsheim, il 14 settembre. Una settimana dopo, daranno il via al loro campionato contro Mitteldeutscher BC.

L'entusiasmo di Hartwich è palpabile mentre si unisce ai Rostock Sharks all'inizio della nuova stagione, ansioso di contribuire alle iniziative del club. Con l'aggiunta di Hartwich, gli Squali si aspettano un rafforzamento del ruolo di centro durante il loro incontro di BBL Cup contro Hakro Merlins Crailsheim, che segna l'inizio della loro campagna di campionato.

Leggi anche: