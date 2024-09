- I rivenditori nel settore alimentare hanno battuto record precedenti, ma vedono un calo dei ricavi complessivi.

L'industria alimentare tedesca della grande distribuzione ha battuto il suo record di fatturato nel 2023, superando per la prima volta la barriera dei 200 miliardi di euro. Le vendite grezze sono aumentate di circa il 5% raggiungendo i 204,5 miliardi di euro. Tuttavia, dopo l'ajustement per l'inflazione, il tasso di crescita effettivo è notevolmente diminuito, secondo i dati dell'organizzazione di ricerca del settore EHI. Ciò significa che la crescita delle vendite è stata inferiore al tasso di inflazione. Il costo del cibo è aumentato di più del 12% nel 2022, come indicato dall'Ufficio federale di statistica.

I supermercati a basso costo come Aldi e Lidl hanno registrato il massimo aumento delle vendite grezze del 6,8%, secondo l'EHI. L'esperto Marco Atzberger dell'EHI ha commentato: "In questo periodo economico difficile, i tedeschi sembrano fare affidamento sulla promessa di prezzo di questi rivenditori". Le crisi in corso hanno influenzato significativamente le abitudini dei consumatori e il successo di diversi modelli di business. despite the price hike, major supermarkets such as Edeka and Rewe managed a 4.1% increase in raw sales in 2023.

I negozi discount rappresentano circa il 46% del mercato tedesco della grande distribuzione alimentare, mentre le catene di supermercati tradizionali come Edeka e Rewe rappresentano circa il 42%. La parte rimanente è suddivisa tra negozi self-service e piccoli negozi di alimentari. L'EHI ha riferito che la Germania aveva circa 36.858 negozi alimentari nel 2022, in calo del 5% rispetto al 2013. Questo numero include circa 16.000 negozi discount e più di 12.200 supermercati.

La selezione di prodotti alimentari nei supermercati a basso costo come Aldi e Lidl è aumentata grazie al loro appeal sui prezzi, contribuendo al loro significativo aumento delle vendite. Di conseguenza, la domanda complessiva di diversi prodotti alimentari nel mercato tedesco della grande distribuzione alimentare ha registrato un aumento notevole.

