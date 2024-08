I rivenditori ingannano i consumatori a spendere di più con il lancio di Halloween prima di quanto non sia mai successo

Subito dopo l'ormai tradizionale Estate di Natale**, bentornati a Summerween.

Molti grandi magazzini si stanno preparando per la stagione spettrale prima del solito, e i consumatori non ne hanno mai abbastanza.

Popolarizzata dalla serie TV Disney "Gravity Falls", gli utenti di TikTok stanno mostrando le loro feste di Summerween con zucche di melone intagliate, sandwich al gelato a forma di bara e scheletri appoggiati su galleggianti per la piscina.

Anche Starbucks si è buttata sulla tendenza, rilasciando il suo amato (o odiato, a seconda del punto di vista) latte alla cannella di zucca giovedì, la data di inizio più anticipata per la vendita della bevanda stagionale.

Ma tutta l'eccitazione per anticipare Halloween arriva mentre i consumatori mostrano segni crescenti di stress finanziario. Stanno svuotando i loro risparmi e accumulando record di debito sulle carte di credito mentre affrontano prezzi elevati e un mercato del lavoro in raffreddamento. Di conseguenza, i consumatori stanno riducendo gli acquisti, dai burger di McDonald's alle vacanze a Disney World.

Eppure, l'acqua continua a scorrere a fiumi per Halloween, secondo gli esperti, suggerendo che i consumatori hanno ancora benzina nella loro cisterna, almeno per alcuni acquisti.

"Se i retailer fossero preoccupati che 'Oh mio Dio, questo consumatore si sta prosciugando', l'ultima cosa che comprerebbero sarebbe un mucchio di zucche giganti", ha detto Laura Champine, analista senior dei consumatori di Loop Capital Markets. Se fosse così, vedremmo più retailer che spingono beni di consumo come sacchi della spazzatura, prodotti per la pulizia e lampadine, ha detto.

Contemporaneamente, la spinta anticipata per Halloween potrebbe far parte di una strategia per cercare di attirare più clienti con l'idea che "se non spendono in un'area, magari spenderanno in quest'altra", ha detto Joe Feldman, analista senior del settore retail di Telsey Advisory Group.

E per tutto l'anno fino ad ora - che sia San Valentino, il Giorno della Mamma o il 4 luglio - i beni stagionali "sono stati l'area in cui le persone hanno lasciato che si spendessero un po' di più in beni discrezionali", ha detto a CNN.

Ingannare i consumatori per farli spendere di più

"È chiaro che i consumatori sono interessati all'acquisto di prodotti per Halloween sempre prima", ha detto Champine. Un negozio Costco che ha visitato a Los Angeles ha iniziato a testare alcuni prodotti per Halloween intorno a marzo. In aprile, ha visitato un Costco a New York e ha visto gli stessi prodotti. "Li hanno messi in vendita solo perché si vendevano bene". (Costco non ha risposto alla richiesta di informazioni di CNN).

Michaels ha detto di aver iniziato a vendere prodotti per Halloween a giugno, la data più anticipata per il retailer.

"La domanda del consumatore guida il lancio delle nostre collezioni stagionali, e quest'anno è arrivata prima del solito per Halloween", ha detto John Gehre, chief merchandising officer di Michaels, in una dichiarazione fornita a CNN. Il lancio iniziale dei prodotti per Halloween di Michaels "ha superato costantemente le nostre aspettative interne", ha aggiunto.

Sottolinea come, anche se i consumatori potrebbero voler ridurre la spesa, "nel momento effettivo, come quando i prodotti per Halloween vengono messi in vendita in anticipo, potrebbero invece spendere di più", ha detto Kelsey Robinson, senior partner di McKinsey.

Nel frattempo, il responsabile senior delle decorazioni per le festività di Home Depot, Lance Allen, ha detto che negli ultimi due anni il retailer ha iniziato a vendere prodotti per Halloween online a partire da aprile "grazie alla alta domanda". Ma nei negozi, non inizierà a rifornirsi di prodotti per Halloween fino a settembre "per garantire la coerenza anno dopo anno", ha detto Allen.

La festività spettrale, un punto di forza per i negozi di miglioramento della casa come Home Depot e Lowe's, arriva mentre questi retailer lottano considerevolmente negli ultimi anni dopo il boom delle ristrutturazioni Covid, poiché più persone hanno acquistato case. Ora con tassi di mutuo e prezzi delle case elevati, fewer people are moving. That's translating into fewer sales.

As a result, these retailers are even more worried about having unsold Halloween items come November that they’ll be forced to mark down, Champine told CNN. By selling Halloween goods earlier, they’re likely hoping it’ll decrease the likelihood of having to discount, she added. Home Depot said its Halloween strategy “has remained the same for the last few years.” Lowe’s declined to comment beyond sharing Google search data for “Halloween.”

Still, just because consumers have increasingly jumped at the opportunity to get an earlier start at Halloween shopping doesn’t mean it’ll stay this way forever, said Feldman.

“At some point, it could snap back.”

