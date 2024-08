I rivenditori che richiedono il rimborso delle richieste: le principali aziende accusate dall'autorità federale di chiedere il pagamento per i propri rimborsi

Potrebbe risparmiarti tempo poiché non dovresti visitare un Bancomat. Inoltre, potrebbe aiutarti a evitare di pagare commissioni più elevate per prelievi fuori rete se gli sportelli della tua banca non sono vicini. Bankrate ha rivelato che il costo medio combinato di queste commissioni per prelievi fuori rete, che comprende la commissione del proprietario del Bancomat e quella della tua banca, ha raggiunto un nuovo massimo storico di $4,77.

Tuttavia, le commissioni che alcuni negozi addebitano per il servizio di contanti potrebbero accumularsi nel tempo se lo usi spesso. coloro che vivono in aree con limitate o nulle strutture bancarie potrebbero non avere alternative, secondo un recente esame del Bureau per la Protezione Finanziaria dei Consumatori (CFPB).

Il CFPB ha esaminato le politiche di otto grandi catene commerciali come campione rappresentativo: due negozi di generi a basso costo (Dollar General e Dollar Tree), due supermercati (Kroger e Albertsons), due farmacie (Walgreens e CVS) e due negozi di articoli a basso costo (Walmart e Target).

Il CFPB ha scoperto che tre di queste catene commerciali, nonché alcune delle loro marche affiliate, addebitano commissioni per i loro servizi di contanti: Dollar Tree, Dollar General e Kroger. Il CFPB stima che annualmente i clienti potrebbero pagare $90 milioni in commissioni per contanti in queste tre catene commerciali.

Ad esempio, il CFPB ha rilevato che Dollar Tree addebita $1 per il contanti nei suoi negozi Dollar Tree e $1,50 nei suoi negozi Family Dollar.

Dollar General impone commissioni tra $1 e $2,50, a seconda dell'importo prelevato e di vari fattori.

Kroger ha diverse fasce di commissioni per i suoi prelievi in diverse marche, a seconda dell'importo prelevato: $0,50 per importi di $100 o meno e $3,50 per importi più elevati fino a $300, ha dichiarato il CFPB. Una delle sue marche, Harris Teeter, ha iniziato ad addebitare commissioni per il contanti quest'anno: $0,75 per importi di $100 o meno; $3 per importi fino a $200, ha dichiarato il CFPB e un articolo del Charlotte Observer.

Nessuna delle aziende ha risposto alla richiesta di CNN per verificare queste commissioni.

Le famiglie economicamente vulnerabili potrebbero essere colpite maggiormente

Il CFPB non regola i negozi. Tuttavia, ha l'autorità di vigilanza su fornitori di vari prodotti e servizi finanziari, come la maggior parte delle banche e delle cooperative di credito. L'indagine sulle politiche delle commissioni per il contanti dei negozi è stata avviata per identificare coloro che potrebbero avere opzioni limitate per pagare le commissioni per il contanti a causa dell'accesso limitato ai servizi bancari.

"La distribuzione geografica delle catene di negozi di generi a basso costo e la loro base di consumatori principali sollevano preoccupazioni sul fatto che queste commissioni possano essere sostenute da popolazioni economicamente vulnerabili e da coloro che hanno limitato accesso ai servizi bancari", ha notato il CFPB nel suo rapporto. I negozi di generi a basso costo sono diffusi nelle comunità rurali, a basso reddito e nelle comunità di colore, che sono spesso le stesse comunità che possono anche fare fatica ad accedere ai servizi bancari.

Poiché i negozi impongono limiti di prelievo relativamente bassi, potresti dover pagare più commissioni per ottenere il contante necessario. Ad esempio, se la commissione per prelevare $50 è di $2, dovrai pagare $4 per prelevare $100, più il costo dell'acquisto di qualcosa solo per accedere al servizio di contanti.

Secondo il CFPB, "tra i commercianti campionati, Dollar General e Dollar Tree addebitano le commissioni più elevate per importi prelevati inferiori a $50. Queste commissioni, insieme al limite di prelievo limitato, potrebbero significare che la commissione rappresenta una percentuale considerevole rispetto all'importo prelevato e le persone potrebbero fare fatica a limitare l'impatto della commissione prelevando

