I rivali del GOP di Trump devono fare i conti con la sentenza del Colorado, mentre i caucus dell'Iowa si avvicinano rapidamente

Tuttavia, anche il governatore della Florida Ron DeSantis - che ha criticato la decisione del Colorado - ha usato la sentenza per mettere in dubbio la possibilità che Trump possa vincere l'anno prossimo, sostenendo mercoledì mattina che la nomina dell'ex presidente renderebbe le elezioni del 2024 incentrate su "tutta questa roba legale".

Le risposte dei rivali di Trump mostrano il gioco di equilibri che devono affrontare a poche settimane dal primo voto nella competizione per la nomination del GOP. La continua popolarità di Trump presso la base del partito, nonostante i suoi continui problemi legali, significa che devono difenderlo e allo stesso tempo far valere le proprie ragioni sul fatto che è tempo per il partito di andare avanti.

DeSantis, in campagna elettorale a Urbandale, Iowa, ha descritto la sentenza del Colorado come un complotto dei Democratici per "solidificare il sostegno alle primarie" per Trump perché, ha affermato il governatore della Florida, il partito lo vede come il repubblicano più facile da sconfiggere a novembre.

Ha detto che altre Corti supreme statali potrebbero cercare di tenere Trump fuori dalle votazioni del 2024. Nominare qualcun altro, ha detto DeSantis, "ci darebbe la migliore possibilità di vincere".

"Le elezioni generali saranno caratterizzate da una serie di questioni legali", ha detto. "È ingiusto. Ma la domanda è: funzionerà? E credo che abbiano un libro di giochi che purtroppo funzionerà. E daranno a Biden o ai Democratici o a chiunque altro la possibilità di evitare questa cosa. Questo è il loro piano. Questo è ciò che vogliono".

L'argomentazione di DeSantis sull'eleggibilità è simile a quella che molti dei rivali di Trump alle primarie hanno fatto dopo le sue incriminazioni in un caso di denaro sporco a New York, un'indagine sulle interferenze elettorali in Georgia e le indagini federali sugli eventi intorno all'insurrezione del 6 gennaio 2021 e la sua presunta cattiva gestione di documenti riservati.

"Vogliamo che nel 2024 si parli di questo processo, di quel caso, di questo caso, di dover investire centinaia di milioni di dollari in questioni legali?". DeSantis ha detto mercoledì. "O vogliamo che il 2024 sia dedicato ai vostri problemi, al futuro del Paese, con un candidato che sarà in grado di portare avanti il processo contro la sinistra proprio come sono stato in grado di fare io in Florida?".

"Questo è un percorso per vincere", ha detto.

La Corte Suprema del Colorado ha stabilito martedì che Trump non è costituzionalmente ammissibile a comparire sulla scheda elettorale nelle primarie del prossimo anno, perché il divieto del 14° Emendamento di ricoprire cariche pubbliche per gli insurrezionisti copre la sua condotta del 6 gennaio.

Anche se la Corte Suprema degli Stati Uniti avrà l'ultima parola sulla questione, la sentenza del Colorado, di per sé, rappresenta un nuovo livello di responsabilità per Trump in merito ai suoi tentativi di rovesciare le elezioni presidenziali del 2020.

Tuttavia, proprio come le quattro incriminazioni penali di quest'anno, potrebbe anche servire a dare una spinta alla sua candidatura alla Casa Bianca. Queste incriminazioni hanno eccitato i sostenitori e portato la base del partito a stringersi attorno a Trump.

La decisione del Colorado arriva a meno di quattro settimane dalla prima gara del calendario delle candidature del GOP: i caucus dell'Iowa del 15 gennaio. Qualsiasi manifestazione intorno all'ex presidente, che è in vantaggio nei sondaggi sulle primarie nazionali e statali, lascerebbe ai suoi rivali repubblicani poco tempo per cambiare la traiettoria della corsa.

Ilpresidente Joe Biden ha detto mercoledì che lascerà ai tribunali le domande sull'ammissibilità di Trump a candidarsi nuovamente alla massima carica.

"Ma certamente ha sostenuto un'insurrezione. Non c'è alcun dubbio al riguardo. Nessuno. Zero", ha detto Biden ai giornalisti dopo essere sbarcato dall'Air Force One a Milwaukee. "Sembra che stia raddoppiando su tutto".

Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite sotto Trump, ha dichiarato di voler battere il suo ex capo "in modo leale e corretto", senza interventi come la sentenza del Colorado.

Ha detto a una folla martedì sera ad Agency, in Iowa, che "l'ultima cosa che vogliamo è che i giudici ci dicano chi può o non può essere sulla scheda elettorale".

"Voglio che questo sia nelle mani degli elettori. Vinceremo nel modo giusto", ha detto.

L'ex governatore del New Jersey Chris Christie - uno dei più strenui critici di Trump nella corsa al GOP del 2024, che ha difeso l'incriminazione dell'ex presidente da parte dei procuratori federali - ha detto martedì che "le persone in questo Paese meritano di avere un processo prima che vengano loro tolti dei diritti".

Pur riconoscendo che i suoi commenti potrebbero essere "controintuitivi", date le sue critiche di lunga data all'ex presidente, Christie ha detto a Bedford, nel New Hampshire, che sarebbe "negativo per il Paese" se un tribunale tenesse Trump fuori dal voto.

"Non credo che a Donald Trump debba essere impedito di diventare presidente degli Stati Uniti da un tribunale. Penso che gli elettori di questo Paese dovrebbero impedirgli di diventare presidente degli Stati Uniti", ha detto Christie.

E ha aggiunto: "Penso che causerebbe molta rabbia in questo Paese se alle persone venisse tolta la possibilità di scegliere. Preferirei che fossero loro a scegliere che non se lo merita".

L'imprenditore Vivek Ramaswamy, che si è allineato più strettamente con Trump rispetto alla maggior parte degli altri contendenti repubblicani per il 2024, ha definito la sentenza del Colorado un "vero e proprio attacco alla democrazia" e una "interferenza elettorale".

Ramaswamy si è impegnato a ritirarsi dalle primarie del Partito Repubblicano del Colorado se non sarà permesso a Trump di essere presente sulla scheda elettorale.

"La decisione di oggi è l'ultima tattica di interferenza elettorale per mettere a tacere gli oppositori politici e far cambiare le elezioni a favore di qualunque burattino i Democratici abbiano messo in piedi questa volta, privando gli americani del diritto di votare per il loro candidato di scelta", ha scritto su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter.

L'unico candidato del GOP a sostenere la sentenza del Colorado è stato l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson, la cui campagna elettorale si basa sulla sua opposizione a Trump. Tuttavia, Hutchinson ha sondaggi a una sola cifra e non si è qualificato per gli ultimi tre dibattiti delle primarie del GOP - anche se martedì sera ha affermato su X di aver previsto lo scenario del Colorado al primo dibattito del partito.

"La constatazione di fatto che ha sostenuto l'insurrezione perseguiterà la sua candidatura", ha detto Hutchinson.

Kit Maher, Kevin Liptak, Ebony Davis, Veronica Stracqualursi, Alison Main, Aaron Pellish e David Wright della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com