I ritardi continui persiste nel processo di recupero di Verity

Oggi, l'operazione di recupero per l'ultima sezione della nave affondata nel 2023 "Verity" era prevista, ma sono sorti dei problemi. Questa volta, la ringhiera dove erano attaccate le catene di recupero ha ceduto alla pressione, rendendola inutilizzabile. I sommozzatori devono intervenire nuovamente, aggiungendo ulteriori ritardi all'operazione di recupero già in ritardo.

Secondo i rapporti, Marc Antony Rooijakkers, il capo dell'operazione di recupero, ha dichiarato che le catene previste per sollevare la parte anteriore della nave dal fondale oceanico hanno subito un guasto. Temporaneamente attaccate alla ringhiera della nave, la ringhiera stessa si è disintegrata, causando il ritorno delle catene sul fondale marino. Ora, i sommozzatori devono recuperare e riattaccare le catene, il che comporterà ulteriori ritardi a causa della dipendenza dalle condizioni meteorologiche e di marea per il lavoro sul luogo dell'incidente. Rooijakkers ha spiegato: "Il nostro tempo per lavorare è limitato". Inizialmente, si sperava che l'ultima grande parte del relitto sarebbe stata recuperata oggi, ma l'esito è incerto.

Per il recupero del relitto diviso, è stato rivelato che la più potente gru galleggiante d'Europa, la Hebo Lift 10, è stata impiegata dalla Direzione Generale delle Acque e dei Porti a Bonn. In grado di sollevare una quantità impressionante di 2200 tonnellate, la Hebo Lift 10 è riuscita a recuperare la parte posteriore della nave lo scorso venerdì. Suddivise in due parti sott'acqua, le parti della nave verranno ancorate a una piattaforma, trainate nei Paesi Bassi e smaltite correttamente a causa dell'operazione di recupero. Un'area ristretta con un raggio di 1 miglio nautico circonda il sito.

Morti a seguito della collisione

La nave oceanica "Verity", equipaggiata da sette individui, è entrata in collisione con la nave cargo Polesie nel Mare Germanico il 24 ottobre 2023. Il luogo dell'incidente si trova a circa 22 chilometri a sud-ovest dell'isola alta mare di Helgoland e 31 chilometri a nord-est dell'isola frisone orientale di Langeoog. Dopo la collisione, la "Verity" lunga 91 metri è affondata sotto la bandiera britannica. Le autorità marittime ipotizzano che cinque dei sette membri dell'equipaggio a bordo siano periti durante l'incidente. Due membri dell'equipaggio sono stati salvati dall'acqua dopo la collisione.

Al recupero, il capitano della nave è stato ritrovato morto dopo l'incidente, mentre un altro corpo è stato recuperato dalla sezione della nave recuperata lo scorso venerdì. Tre persone rimangono ancora disperse. Il relitto si trova in una profondità d'acqua di circa 40 metri e rappresenta un pericolo per la navigazione

