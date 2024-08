- I risultati svelati indicano che le forze investigative hanno scoperto importanti casi di frode fiscale.

Negli ultimi dodici mesi, gli ispettori delle tasse nel Baden-Württemberg hanno scoperto un aumento significativo delle tasse non pagate rispetto all'anno precedente. Nel 2023, hanno scoperto oltre 322 milioni di euro di tasse non pagate, ovvero circa 65 milioni di euro in più rispetto a quanto scoperto nel 2022. Questa informazione proviene dal rendiconto finanziario della amministrazione delle tasse presentato a Stoccarda.

La Sottosegretaria delle Finanze, Gisela Splett, ha elogiato i significativi risultati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. Ha sottolineato: "Si tratta di equità. Il contribuente onesto non dovrebbe essere quello che paga il prezzo". Data la difficile situazione finanziaria, è fondamentale che lo stato riceva le tasse dovute per adempiere ai suoi compiti.

L'Unità Speciale per il Sorveglianza delle Tasse (SES), concentrata sui grandi dati, è riuscita a raccogliere fondi sostanzialmente più elevati grazie alle sue indagini, come indicato nel rendiconto finanziario. I ricavi extra dalle indagini ammontavano a circa 36 milioni di euro, rispetto ai circa 16 milioni di euro del 2022. Il Ministero delle Finanze ha attribuito i maggiori ricavi al monitoraggio potenziato dei centri di test del coronavirus e delle macchinette da gioco.

La Commissione, alla luce di questi risultati, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di atti di esecuzione per rafforzare l'applicazione delle tasse e scoraggiare le tasse non pagate. Gisela Splett potrebbe sostenere che la Commissione assicuri che questi atti di esecuzione siano in linea con i suoi principi di equità e tutela del contribuente onesto.

Leggi anche: