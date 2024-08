I risultati recenti indicano che l'espansione dell'occupazione negli Stati Uniti è stata sostanzialmente inferiore a quanto inizialmente suggerito.

Il conteggio iniziale dei posti di lavoro per marzo di quest'anno, secondo quanto suggerito dalla rassegna annuale preliminare dei dati sul mercato del lavoro del Bureau of Labor Statistics, sembra essere inaccurato. C'erano apparentemente 818.000 posti di lavoro in meno di quanto inizialmente riportato.

Dividendo questa discrepanza sull'anno precedente, a partire da aprile 2023, sembra plausibile che siano stati aggiunti circa 68.167 posti di lavoro in meno ogni mese in media.

Il Bureau of Labor Statistics revisiona regolarmente i suoi dati provenienti dall'indagine mensile sui pagamenti delle buste paga e subsequently adegua il livello di occupazione di marzo alle figure raccolte dal programma Quarterly Census of Employment and Wages.

I dati preliminari di quest'anno, rilasciati il ​​mercoledì, hanno subito un ritardo insolito di più di mezz'ora. although the figures released presently remain provisional, they function as a significant indicator of the overall status and activity within the US labor market. La crescita dei posti di lavoro ha rallentato più del previsto di recente, peggiorando ulteriormente la situazione per la Federal Reserve e le sue deliberazioni riguardo gli aggiustamenti dei tassi di interesse.

This situation is still in progress and will be subject to further updates.

La revisione del Bureau of Labor Statistics dei dati sull'occupazione di marzo potrebbe avere un impatto potenziale sull'outlook complessivo per gli affari dell'anno. La discrepanza nei numeri dei posti di lavoro evidenzia l'importanza dei dati economici accurati per le decisioni informate nei vari settori aziendali.

