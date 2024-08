I risultati mostrano che sono urgenti le soluzioni necessarie

I Campionati di Pugilato a Parigi potrebbero essere molto spettacolari, ma la questione di genere e, ancor di più, una disputa politica nello sport offuscano il torneo. Per il futuro, si devono trovare soluzioni. Poiché queste non sono ancora disponibili, la pugile Imane Khelif deve sopportare insulti e odio prima della sua finale.

Nella sua danza della vittoria nell'anello, Imane Khelif ha ricordato Rumpelstiltskin. Alternativamente, ha tirato su le ginocchia a velocità fulminea, una giravolta, poi un'altra. Il lavoro era stato fatto dai suoi pugni in precedenza, ora le gambe erano chiamate per la celebrazione. Ma i 12.000 spettatori nello Stade Roland Garros sembravano darle un'energia aggiuntiva.

Con una vittoria per 5-0 ai punti, Khelif ha sconfitto la thailandese Janjaem Suwannapheng nella semifinale olimpica dei 66 kg. Venerdì sera, si batterà contro Yang Liu dalla Cina per l'oro. E questo, nonostante il suo genere sia stato discusso per giorni, avendo sopportato insulti e odio - perché è finita nel fuoco incrociato di uno spettacolo politico indegno. Ovviamente, non è colpa sua.

Altri sono responsabili di questo, funzionari, specialmente quelli della Federazione Internazionale di Pugilato (IBA), che ha perso l'eligibilità olimpica a causa di una serie di scandali. Il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) ha escluso l'IBA, ma il corpo, influenzato dalla Russia, continua ad avere un impatto. Questo si può vedere a Parigi con una conferenza stampa caotica e assurda.

La scena della boxe a Parigi è divisa

In questo, il presidente connesso Umar Kremlev ha ripetuto la sua affermazione che Khelif e Lin Yutang sono "maschi". Senza prove, ma con molto rumore. L'IOC, che organizza le competizioni a Parigi come ha fatto a Tokyo, ha reagito con calma, quasi soddisfatto: almeno ora il mondo della boxe deve aver capito chi l'ha guidato per anni. Un ritorno all'abbraccio della famiglia olimpica è stato escluso da tempo per l'IBA.

Ma questo significa anche: se la boxe deve rimanere olimpica, è necessario un nuovo corpo di governo mondiale, un "partner affidabile", come esige il presidente dell'IOC Thomas Bach. Senza questo, il futuro olimpico dello sport tradizionale è incerto, ma l'IOC non vuole abbandonare la speranza. A Los Angeles, la boxe dovrebbe rimanere parte del programma, ma deve succedere qualcosa.

Un'organizzazione rivale è stata fondata nel 2023, World Boxing già ha 37 associazioni nazionali, tra cui la Federazione Pugilistica Tedesca (DBV). Dovrebbero seguirne alcune altre, quindi World Boxing potrebbe ricevere il riconoscimento dell'IOC e così tanto denaro, che potrebbe quindi essere distribuito alle associazioni membri.

Tuttavia, a Parigi, la scena è ancora divisa, il caso di Khelif ha contribuito a questo, e questo è proprio nell'interesse dell'IBA. Più confusione, meglio è. Per Khelif e Lin, è una tortura, mentre l'IOC scrive la protezione degli atleti molto grande sulla sua bandiera. Ma è anche un disastro per tutti gli altri pugili. Solo peggio sarebbe se non potessero tornare sul palcoscenico olimpico a Los Angeles.

Nonostante la sua partita per l'oro olimpico contro Yang Liu alle Olimpiadi del 2024 a Parigi, Imane Khelif continua a far fronte alla controversia sul suo genere. Questa controversia, derivante da una disputa politica, ha offuscato il suo successo nei campionati di pugilato.

La disputa politica riguardante la partecipazione di Khelif alle Olimpiadi del 2024 a Parigi ha evidenziato la necessità di un nuovo corpo di governo mondiale nella boxe, come richiesto dal presidente dell'IOC Thomas Bach, per garantire la continuazione dello sport alle Olimpiadi.

