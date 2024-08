- I risultati delle ricerche rivelano un miglioramento della soddisfazione per il reddito delle donne.

La soddisfazione del reddito delle donne guadagna terreno

Inizialmente, gli uomini mostravano un margine di 0,4 punti in più di soddisfazione per il loro reddito rispetto alle donne nel 2004, secondo uno studio dell'Istituto di Ricerca Economica (DIW) tedesco. Tuttavia, il divario tra uomini e donne si è ampliato a 0,6 punti nel 2007. Tuttavia, nel 2021 il divario di genere si è notevolmente ridotto, con gli uomini che precedono le donne solo di un piccolo margine di 0,2 punti nella soddisfazione del reddito, secondo lo studio.

In modo interessante, sia gli uomini che le donne hanno dimostrato un aumento dei livelli di soddisfazione per il loro reddito nel tempo. Tuttavia, l'aumento è stato più evidente tra le donne.

Lo studio ha utilizzato i dati del Panel Socio-Economico (SOEP) per il periodo 2004-2021, che è un'ampia indagine sulle circostanze personali e lo stile di vita dei cittadini tedeschi. Le indagini hanno fornito valutazioni su una scala da 0 a 10, dove 0 significava "per nulla soddisfatto" e 10 rappresentava "molto soddisfatto".

Gli studiosi hanno attribuito la riduzione del divario di soddisfazione del reddito alla diminuzione del divario salariale. Nel 2005, la differenza salariale era del 16,8%, che è scesa al 13,5% nel 2021. Inoltre, la soddisfazione del reddito tra i dipendenti dell'Est e dell'Ovest della Germania si è anche avvicinata durante questo periodo.

Miglioramento dei livelli di soddisfazione in generale

Il punteggio di soddisfazione complessivo per tutti i gruppi e le aree analizzate è aumentato, passando da 6,7 punti nel 2004 a 7,4 punti nel 2021.

La survey ha inoltre indagato la soddisfazione per la salute, rivelando risultati variabili in base a fattori come età, genere, reddito, regione e dimensione della famiglia. Ad esempio, le persone senza figli hanno segnalato una migliore salute rispetto ai genitori nel 2021, con un vantaggio di 0,6 punti per il gruppo senza figli.

Spiegando questa tendenza, lo studio ha evidenziato che la genitorialità è spesso accompagnata da più stressori come la privazione del sonno, i problemi relazionali, il tempo di recupero insufficiente e le difficoltà finanziarie. Di conseguenza, le persone con redditi più bassi, gli individui più anziani e le donne hanno registrato tassi di soddisfazione più bassi per la loro salute rispetto ai loro omolog

