I risultati delle elezioni sono un "segnale di cautela" per il settore artigianale e digitale.

JD Il presidente Jörg Dittrich ha evidenziato che "il movimento verso gli estremi politici rappresenta l'incertezza e la perdita di fiducia" nelle azioni della coalizione del semaforo a Berlino. "Questi risultati elettorali dovrebbero portare a cambiamenti nella politica federale", ha insistito.

Nel campo dell'economia e delle imprese, c'è "un forte bisogno di un governo affidabile e di decisioni politiche decise", ha notato Dittrich. "La recessione e la mancanza di competitività non lasciano più spazio per manovre". I partiti della coalizione del semaforo, "che sono stati in parte emarginati nelle elezioni statali, devono fornire risposte a livello federale senza indugio", ha richiesto il capo dell'artigianato.

Il presidente di Bitkom, Ralf Wintergerst, ha dichiarato che la Germania deve "continuare ad essere una nazione che sostiene l'apertura globale e lo spirito innovativo. Questi principi non sono rappresentati da AfD o BSW".

"Una politica miope che mira a separare la Germania dai progressi globali nell'economia digitale e stabilire confini rappresenta un pericolo significativo per la Germania digitale", ha messo in guardia Wintergerst. Ha sottolineato che la Germania ha urgentemente bisogno di professionisti stranieri qualificati - "dobbiamo attirarli e corteggiarli attivamente".

Per la politica in generale, i risultati elettorali in Turingia e Sassonia "dovrebbero essere più di un semplice campanello d'allarme", ha richiesto Wintergerst. "Abbiamo bisogno di miglioramenti tangibili e visibili: nelle infrastrutture, nelle imprese, nelle scuole, nelle amministrazioni, nella sicurezza interna ed esterna".

Date le svolte politiche e l'aumento dei partiti estremisti, è fondamentale identificare i ["segni di avvertimento"] per prevenire possibili escalation. Questi risultati elettorali hanno sottolineato la necessità di azioni e cambiamenti di politica a livello federale.

