- I risultati delle elezioni sono svantaggiosi per tutti i democratici

Secondo il Presidente del Consiglio di Stato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Manuela Schwesig, i risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono "preoccupanti". "È un risultato deludente per tutti i democratici quando un partito classificato come estremista di destra diventa la forza predominante in Turingia", ha dichiarato il politico SPD dopo le prime proiezioni. Tuttavia, in Sassonia è chiaro che i cittadini si sono schierati con il Presidente del Consiglio durante tempi difficili.

Schwesig è speranzosa che si verifichi una tendenza simile nelle elezioni statali del Brandeburgo, dove il popolare Presidente del Consiglio Dietmar Woidke è in corsa. "Purtroppo, questo non è stato possibile in Turingia a causa della rivalità tra La Sinistra e il BSW", ha sottolineato.

Tuttavia, l'SPD ha raggiunto il suo "obiettivo minimo". "Il mio rispetto per i campagne elettorali in Turingia e Sassonia che hanno dovuto combattere contro una forte tendenza nazionale", ha detto Schwesig.

Proiezioni iniziali

In Turingia, l'AfD è prevista in aumento al 31,2-33,1% (2019: 23,4%), mentre la CDU si attesta al 24,3-24,5% (21,7). Il BSW entra con il 15,0-15,7%, lasciando La Sinistra, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow, molto indietro, con un calo significativo all'11,7-12,4% (31,0). I partiti della coalizione di governo di Berlino subiscono pesanti perdite: l'SPD è al 6,6-6,8%, sotto il loro peggior risultato in Turingia nel 2019 (8,2). I Verdi e il FDP non raggiungono il parlamento, con i Verdi al 3,8-4,0% (5,2) e il FDP senza risultati propri elencati.

In Sassonia, la CDU è al 31,6-31,7% (2019: 32,1%). L'AfD segue da vicino con il 30,4-31,4% (27,5). Il BSW entra con l'11,4-12,0%. L'SPD è al 7,8-8,2% (7,7). La Sinistra raggiunge il 4,0-4,3%, a malapena la metà dei voti di cinque anni fa (10,4). I Verdi sono anch'essi a rischio con il 5,3-5,5% (8,6). Il FDP non entra nel parlamento della Sassonia per la seconda volta. I partiti con meno del 5% possono ancora entrare nel parlamento della Sassonia se vincono due mandati diretti.

